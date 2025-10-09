A'ja Wilson a écrit une nouvelle page de sa légende cette nuit, pour permettre aux Las Vegas Aces de remporter (90-88) le game 3 des Finales WNBA 2025 face au Phoenix Mercury. Les Aces mènent désormais 3-0 et ne sont plus qu'à une victoire d'un troisième sacre en quatre ans. Et si elles ne sont pas passées par la prolongation après avoir été renversées dans le 4e quart-temps, les filles de Becky Hammon le doivent à leur superstar et quadruple MVP.

En sortie de temps mort, et alors que le Mercury lui avait imposé une prise à deux, A'ja Wilson a inscrit le panier de la gagne à 0.3 seconde du buzzer. Une ponctuation parfaite pour une nouvelle performance de très, très haut niveau de la part de l'intérieure américaine, qui a bouclé ce game 3 avec 34 points, 14 rebounds, 4 passes et 3 contres. C'est son 4e match à au moins 30 points dans cette campagne de playoffs, ce que personne n'était parvenu à faire avant elle.

A'JA WILSON CALLS GAME 🔥🤯 34 PTS

14 REB

3 BLKS ACES TAKE 3-0 LEAD IN THE WNBA FINALS. pic.twitter.com/5AjbC6J32k — Bleacher Report (@BleacherReport) October 9, 2025

L'issue peut sembler cruelle pour Phoenix, qui avait colmaté un retard de 17 points dans le 4e quart-temps, notamment grâce à DeWanna Bonner (25 pts) et Satou Sabally (24 pts), cette dernière ayant été contrainte de quitter ses camarades en fin de match à cause d'un choc à la tête. Mais Alyssa Thomas (14 pts, 12 rbds, 9 asts) et les siennes partaient peut-être d'un peu trop loin et n'ont pas su, à nouveau freiner Wilson.

Pas de jurisprudence à 3-0

Du côté des Aces, le soutien de Jackie Young (21 pts), encore une fois, mais aussi de Jewell Loyd (16 pts) en sortie de banc, a fait la différence. Phoenix va au moins tenter de sauver l'honneur à domicile dans le game 4, mais les choses sont mal embarquées pour les joueuses de Nate Tibbets.

Puisque c'est la première année où les Finales WNBA se jouent au meilleur des 7 matches, il n'y a pas de jurisprudence concernant une équipe menée 3-0 sur une série. On ne va donc pas commencer à imaginer l'impensable, surtout après cette nouvelle démonstration d'expérience et de sang froid, pilotée par une joueuse d'exception qui risque fort de continuer à grimper les rangs de l'hypothétique classement des GOATs de WNBA après cette campagne phénoménale.

