WNBA : Gabby Williams à la fête, Carla Leite clutch

Voici ce qu’il fallait retenir des deux matches WNBA du samedi. Toutes les Françaises impliquées se sont montrées.

Les Françaises étaient à l’honneur samedi soir en WNBA, avec deux matches au programme et plusieurs performances marquantes. Golden State a poursuivi sa belle dynamique en s’imposant sur le parquet d’Atlanta (88-83), pendant que Portland est allé chercher une victoire importante à Seattle (77-72).

Gabby Williams et Janelle Salaün portent Golden State

Les Valkyries continuent de surprendre. En déplacement à Atlanta, Golden State a arraché une victoire solide face au Dream, malgré un match longtemps indécis, avec 22 changements de leader et 14 égalités.

Gabby Williams a encore répondu présente. La Française a inscrit 19 points, dont 14 en deuxième mi-temps, à 7/14 au tir et 4/8 à trois points. Tout juste nommée titulaire au All-Star Game, elle a notamment pesé dans le money time, avec une action à trois points importante dans le 8-0 qui a permis aux Valkyries de reprendre le contrôle.

En sortie de banc, Janelle Salaün a elle aussi été précieuse : 14 points en 20 minutes, à 5/9 au tir et 3/6 derrière l’arc. Une contribution propre et efficace, parfaitement dans le rôle d’impact player qu’elle occupe depuis le début de la saison.

La meilleure marqueuse de Golden State a été Veronica Burton, auteure de 21 points, 4 passes et un joli 6/9 au tir. En face, Atlanta a pu compter sur Allisha Gray (22 points), Rhyne Howard (19 points) et Angel Reese, encore en double-double avec 17 points et 13 rebonds. Mais le Dream a craqué dans les dernières minutes et enchaîne une cinquième défaite consécutive.

Carla Leite décisive, Dominique Malonga dominante mais battue

Dans l’autre match de la soirée, Portland a signé une belle victoire à Seattle (77-72), portée par une autre Française : Carla Leite. La meneuse du Fire a terminé meilleure marqueuse de son équipe avec 20 points, 3 rebonds et 4 passes, surtout grâce à une adresse parfaite sur la ligne : 12/12 aux lancers francs.

Dans un match accroché et assez brouillon, avec beaucoup de maladresse des deux côtés, Leite a fait la différence par son agressivité. Elle a provoqué, marqué, tenu la pression et aidé Portland à contrôler la seconde période après une première mi-temps serrée.

Bridget Carleton a ajouté 14 points et 7 rebonds, tandis que Megan Gustafson a frôlé le double-double avec 10 points et 9 rebonds. Portland a aussi dominé le rebond, un élément clé dans cette victoire à l’extérieur.

Côté Seattle, la défaite n’efface pas la très belle prestation de Dominique Malonga. La jeune intérieure française a fini meilleure marqueuse du match avec 22 points, malgré une adresse imparfaite à 7/17. Elle a été limitée par les fautes en première période, mais a encore montré son volume, son impact près du cercle et même sa capacité à sanctionner de loin dans le final.

Natisha Hiedeman a ajouté 15 points pour le Storm, tandis qu’Awa Fam a inscrit 12 points. Flau’Jae Johnson, en revanche, a vécu une soirée très compliquée, limitée à 1 point.

Entre Gabby Williams, Janelle Salaün, Carla Leite et Dominique Malonga, la soirée a en tout cas confirmé la belle place prise par les Françaises dans cette saison WNBA. Certaines gagnent, d’autres perdent, mais toutes continuent de peser de plus en plus clairement dans leur équipe.