Voici ce qu'il fallait retenir des 4 matches de la nuit en WNBA, avec une nouvelle performance épatante d'Olivia Miles notamment.

Quatre rencontres ont été disputées cette nuit en WNBA, sans aucun report à signaler. Le New York Liberty a eu besoin d’une prolongation pour venir à bout de Dallas, pourtant privé de Paige Bueckers, tandis que Minnesota et Seattle ont livré un énorme duel offensif. Les Françaises se sont également montrées, avec notamment un double-double assez improbable de Marine Fauthoux et une nouvelle prestation solide de Dominique Malonga.

Olivia Miles encore bluffante

La rencontre la plus spectaculaire de la nuit a opposé Minnesota à Seattle. Les Lynx, toujours privés de Napheesa Collier en raison d’une blessure à la cheville gauche, se sont imposés 105-102 pour décrocher une sixième victoire consécutive.

Kayla McBride a terminé meilleure marqueuse avec 33 points, dont six paniers à trois points, et un parfait 9 sur 9 aux lancers francs. Mais Olivia Miles n’a pas été beaucoup moins impressionnante : 32 points, 8 rebonds et 8 passes décisives à 13 sur 24 au tir, avec seulement une perte de balle.

OLIVIA MILES TONIGHT 🔥 • 32 POINTS

• 8 REBOUNDS

• 8 ASSISTS

• 13/24 FG pic.twitter.com/OC5bhBERqh — Women’s Hoops Network (@WomensHoops_USA) July 21, 2026

Courtney Williams a complété ce trio avec 21 points. À elles trois, McBride, Miles et Williams ont inscrit 86 des 105 points du Minnesota.

Seattle a pourtant livré une excellente prestation offensive. Flau’jae Johnson a marqué 26 points à 7 sur 11 au tir, dont 5 sur 8 derrière l’arc. Zia Cooke a ajouté 18 points en sortie de banc et Natisha Hiedeman a distribué 10 passes décisives sans perdre le moindre ballon.

Dominique Malonga est encore passée tout près du double-double. La Française a compilé 14 points, 9 rebonds, 2 contres, 1 passe et 1 interception en 27 minutes. Elle a terminé à 5 sur 12 au tir et s’est montrée parfaite aux lancers francs avec un 4 sur 4.

Le Storm évoluait sans Ezi Magbegor, touchée au visage. Malgré 50 % de réussite au tir et 13 paniers primés, Seattle concède une cinquième défaite consécutive et reste bloqué à la dernière place du classement.

New York survit à Dallas

Le New York Liberty a mis fin à une série de quatre défaites, mais il a encore joué avec le feu. Les championnes en titre se sont imposées d’un seul point après prolongation contre les Dallas Wings (99-98), dans une rencontre initialement reportée en raison des problèmes de transport rencontrés par la franchise new-yorkaise la semaine dernière.

Dallas évoluait sans Paige Bueckers, laissée au repos au lendemain de son impressionnant choc à la tête contre les Los Angeles Sparks. Les examens n’ont révélé aucune commotion et la meneuse n’a pas été placée dans le protocole prévu à cet effet. Elle souffrait néanmoins encore de plusieurs douleurs et les Wings ont logiquement choisi de ne prendre aucun risque.

Son absence n’a pas empêché Dallas de pousser New York dans ses derniers retranchements. Les Wings ont notamment remporté le troisième quart-temps 21-9 pour prendre jusqu’à 12 points d’avance. Arike Ogunbowale a inscrit 29 points, accompagnés de 6 passes décisives, tandis que Jessica Shepard a compilé 13 points, 16 rebonds et 6 passes.

Mais le Liberty possédait la meilleure joueuse du match. Breanna Stewart a livré une prestation monstrueuse avec 33 points, 13 rebonds, 8 passes décisives et 2 contres, en ne perdant qu’un seul ballon en 42 minutes.

Sabrina Ionescu a longtemps vécu une soirée cauchemardesque. Elle n’avait inscrit que 9 points à 3 sur 20 avant la prolongation, puis elle a complètement changé de visage. La meneuse a marqué 12 des 16 points de New York durant les cinq minutes supplémentaires, sans rater le moindre tir, pour terminer avec 21 points.

Marine Fauthoux a signé la performance française la plus originale de la nuit. La meneuse a réalisé un double-double avec 10 points et 10 rebonds, dont 9 défensifs, en sortie de banc. Elle a également ajouté 2 passes et 1 interception, avec un différentiel de +7.

Titulaire, Pauline Astier a terminé avec 7 points, 2 rebonds, 1 passe et 1 interception en 25 minutes. Elle a manqué d’adresse avec un 3 sur 10 au tir, mais n’a perdu qu’un seul ballon.

Marine Johannès n’a pas participé à la rencontre en raison de sa blessure à la cheville gauche. Le Liberty était également privé de Leonie Fiebich et Satou Sabally.

A’ja Wilson et Jackie Young écrasent Toronto

Il n’y a pas vraiment eu de suspense entre les Las Vegas Aces et le Toronto Tempo. Las Vegas a inscrit 30 points dans chacun des deux premiers quart-temps avant de s’imposer très largement (109-83).

A’ja Wilson a livré une démonstration d’efficacité avec 26 points à 11 sur 14 au tir, 6 rebonds, 4 passes et 4 contres en moins de 28 minutes. Elle a même converti ses trois tentatives derrière l’arc, sans perdre le moindre ballon.

Jackie Young a également dominé avec 24 points et 12 passes décisives. NaLyssa Smith a ajouté 18 points à 9 sur 10 au tir, tandis que Chelsea Gray a compilé 14 points, 7 passes et 3 interceptions.

Les Aces ont terminé la rencontre avec 57,7 % de réussite, 29 passes décisives et seulement 7 pertes de balle. Difficile pour Toronto de rivaliser dans ces conditions, malgré les 26 points et 11 rebonds d’Isabelle Harrison.

Du côté français, Tima Pouye n’a disputé que 7 minutes. Elle a inscrit 2 points sur la ligne des lancers francs, capté 1 rebond et délivré 1 passe décisive, sans rentrer aucun de ses trois tirs.

Ornella Bankolé n’est pas entrée en jeu sur décision du staff. Toronto était par ailleurs privé de Kiki Rice, Nyara Sabally et Brittney Sykes, toutes blessées.

Washington met fin à la série des Valkyries

Les Golden State Valkyries restaient sur neuf victoires consécutives et semblaient se diriger vers un dixième succès lorsqu’elles ont abordé le dernier quart-temps avec quatre longueurs d’avance. Mais Washington a complètement renversé la rencontre en inscrivant 36 points dans l’ultime période pour s’imposer 90-82.

Les Mystics ont notamment passé un 17-2 décisif à Golden State dans les dernières minutes. Kiki Iriafen a été excellente avec 23 points, 12 rebonds et 4 passes à 8 sur 12 au tir. Shakira Austin a également signé un gros double-double avec 15 points et 15 rebonds, tandis que Sonia Citron a ajouté 17 points et 6 passes.

Les deux Françaises des Valkyries ont connu des fortunes différentes. Gabby Williams a été limitée à 8 points à 4 sur 12 au tir, sans réussir aucune de ses quatre tentatives derrière l’arc. Elle a ajouté 2 passes et 1 interception, mais n’a capté aucun rebond et a terminé avec un différentiel de -19.

Janelle Salaün a inscrit 11 points, pris 4 rebonds offensifs et délivré 2 passes en 17 minutes. Son adresse a néanmoins été compliquée, avec un 3 sur 12 au tir et un 1 sur 6 à trois points.

Kaitlyn Chen a été la meilleure marqueuse de Golden State avec 20 points et 6 passes en sortie de banc. Son apport n’a pas suffi à prolonger la plus longue série de victoires de l’histoire de la jeune franchise.