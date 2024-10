Le New York Liberty a fait le job à domicile et mène maintenant 2-0 contre les Las Vegas Aces après le succès (88-84) à domicile décroché cette nuit au Barclays Center. Ce game 2 était bien plus accroché que le premier, avec des doubles championnes en titre plus menaçantes et déterminées à repartir avec une égalisation. Sabrina Ionescu, montée en pression dans le 4e quart-temps, en a décidé autrement. La meneuse All-Star a compilé 24 points, 9 rebonds et 5 passes, avec une implication sur 16 des 19 points de son équipe dans l'ultime période. Dans un soir où Breanna Stewart était moins tranchante (15 pts à 5/15), cette nouvelle partition de qualité pour Ionescu a été déterminante.

Du côté de Vegas, qui a perdu son intérieure Kiah Stokes pour un choc à la tête en cours de route, A'ja Wilson (24 pts) a fait de son mieux et les rares minutes sans elle, ni Chelsea Gray (14 pts, 7 asts) sur le parquets, ont fait du mal aux Aces. Les joueuses de Becky Hammon n'ont désormais plus le droit à l'erreur si elles veulent préserver leurs chances de Three-Peat, maintenant que la série prend la direction du Nevada.

Sabrina Ionescu tonight 🔥 • 24 points

• 9 rebounds

• 5 assists pic.twitter.com/MnrUViDRdQ — Women’s Hoops Network (@WomensHoops_USA) October 2, 2024

Dans l'autre demi-finale, les Minnesota Lynx ont égalisé à 1-1 en remportant (77-70) une nouvelle bataille des tranchées face au Connecticut Sun. Napheesa Collier est pourtant passée à côté de son match en attaque (9 pts), mais son impact global (12 rbds, 5 asts, 4 blks) et surtout les efforts de son supporting cast ont été payants. Courtney Williams (17 pts), Alanna Smith (15 pts) et Kayla McBride (11 pts) pour ne citer qu'elles, ont apporté une étincelle qui a déstabilisé le Sun.

Malgré les 18 pts, 10 rbds et 7 asts d'Alyssa Thomas, qui a "shooté" à 5/20, Connecticut était à côté de la plaque offensivement (36%) et est tombé sur une défense collective dont on connaissait la qualité mais qui s'est exprimée au mieux cette nuit.

Le game 3 aura lieu dans la nuit de vendredi à samedi (1h30) à Uncasville, dans le Connecticut.