Les grandes manoeuvres continuent en WNBA. Après le trade qui a mené Kelsey Plum à Los Angeles et Jewell Loyd à Las Vegas, un autre transfert d'importance a eu lieu cette nuit. D'après Alexa Philippou d'ESPN, Alyssa Thomas, la star du Connecticut Sun et géniale all-around player, est envoyée à Phoenix, en compagnie de Tyasha Harris. Natasha Cloud, Bec Allen et le pick n°12 de la Draft 2025 font le chemin inverse. Thomas avait été désignée core player et ne pouvait quitter le Sun que via un trade.

Alyssa Thomas, surnommée The Engine, est la recordwoman du nombre de triple-doubles en WNBA avec 15 TD, tous réalisés sous le maillot de Connecticut, la seule franchise qu'elle a connu depuis son arrivée dans la ligue en provenance de la fac de Maryland.

Une autre nouvelle de taille est survenue du côté de Phoenix, puisqu'après 11 ans en Arizona, Brittney Griner a décidé de partir et de se lancer dans une nouvelle aventure avec Atlanta. Le Dream récupère une intérieure expérimentée et qui a montré qu'elle avait encore l'envie et le niveau après le drame de son incarcération en Russie.

Ce n'est pas fini pour le Mercury, puisqu'il se dit que DeWanna Bonner, la compagne d'Alyssa Thomas, qui est free agent, pourrait la suivre en Arizona. Bonner a déjà joué à Phoenix et y a remporté deux bagues de championne WNBA. A 37 ans, elle reste inoxydable et fait toujours partie des meilleurs joueurs de WNBA.

Reste aussi le cas Diana Taurasi, qui pourrait décider de replonger pour une saison à un salaire décent plutôt que de partir en retraite. L'option est en tout cas sur la table e "DT" n'a toujours pas officiellement annoncé qu'elle raccrochait, elle qui a fêté ses 42 ans en janvier dernier.

