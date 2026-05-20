Mabrey et Sykes historiques, Toronto surprend

Retour sur le match entre Phoenix et Toronto en WNBA et l'énorme performance de Marina Mabrey et Brittney Sykes.

Les résultats de la nuit en WNBA

Tempo @ Mercury : 98-90

Pour l’unique rencontre de la nuit en WNBA, le Toronto Tempo se déplaçait sur les terres du Phoenix Mercury. Un match serré du début à la fin, qui s’est soldé par une victoire du Tempo, qui a su créer un écart de seulement 6 points à une minute de la fin du 4e quart-temps grâce à un tir à trois points de Marina Mabrey.

Mabrey et Sykes dominent

L’ancienne meneuse du Connecticut Sun a été ultra-déterminante dans le succès de son équipe en réalisant un match complet. Présente aussi bien défensivement qu’offensivement, Mabrey a inscrit 30 points, dont 6 tirs à trois points. Une ligne de statistiques accompagnée de 5 rebonds, 3 passes, 1 contre et 1 interception. Depuis l’arrivée du Toronto Tempo dans la ligue cette saison, l’alumni de Université de Notre Dame est clairement la clé de la franchise.

La deuxième grande étincelle de cette nuit vient de Brittney Sykes. L’arrière du Toronto Tempo s’est illustrée, comme à son habitude depuis son arrivée dans l’équipe canadienne. Avec plus de 50 % de réussite au tir, elle plante 31 points avec 7 rebonds et 6 passes. Elle est actuellement la seule joueuse de la ligue à avoir réalisé plusieurs matches à plus de 30 points cette saison.

Si les matches à plus de 30 points sont de plus en plus fréquents chez les joueuses de WNBA, il n’était cependant jamais arrivé que deux coéquipières atteignent chacune cette barre dans le même match pour la première année d'une franchise. Marina Mabrey et Brittney Sykes signent donc une première historique.

Brittney Sykes and Marina Mabrey took over in @TempoBasketball's win over the Phoenix Mercury 98-90 🤩 They each went OFF for a 30-ball to help Toronto capture their third win of the season! Brittney Sykes: 31 PTS | 7 REB | 6 AST | 4 3PM

Marina Mabrey: 30 PTS | 6 3PM | 5 REB |… pic.twitter.com/qJjqG7ueiN — WNBA (@WNBA) May 20, 2026

Au-delà de leur performance, elles étaient bien entourées. Kiki Rice, la rookie en provenance de UCLA, est de plus en plus à l’aise sur les terrains professionnels, et cela se ressent. Elle inscrit 15 points, 7 rebonds, 3 passes et 2 interceptions, tout en étant très efficace au scoring avec 71,4 % de réussite au tir et 100 % à trois points. La championne NCAA 2026 a d’ailleurs été élue joueuse du match par son équipe, une belle récompense pour son travail.

Phoenix ne brille pas

Du côté de Phoenix Mercury, le duo Kahleah Copper et Alyssa Thomas a porté le Mercury avec respectivement 18 et 17 points. Natasha Mack s’offre quant à elle un double-double (12 points, 10 rebonds), malgré un temps de jeu diminué par rapport aux autres joueuses du cinq de départ après une blessure à la jambe.

Le match a été peu prolifique pour les Françaises du Mercury. Noémie Brochant compile 5 points et 4 rebonds en 24 minutes, tandis que Valériane Ayayi affiche une ligne de statistiques légère avec 3 points, 3 rebonds, 1 passe et 2 interceptions en 12 minutes.

Actuellement sixième au classement avec 3 victoires pour 2 défaites, le Tempo a réussi un départ surprenanr. La franchise peut rêver de réaliser l’exploit de Golden State, qui avait atteint les playoffs dès sa première année dans la ligue la saison dernière.

La WNBA se poursuit cette nuit avec trois matches au programme.