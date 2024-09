Napheesa Collier est gigantesque, Caitlin Clark et le Fever éliminés

On connaît les affiches des demi-finales des playoffs 2024 en WNBA, après les games 2 disputés la nuit dernière. Aucune des séries n'ira donc en trois matches, puisque Connecticut et Minnesota ont imité New York et Las Vegas en pliant l'affaire sans avoir à jouer un match à l'extérieur. Au prochain tour, ce sera au meilleur des cinq matches, avec la première équipe à trois victoires qualifiée pour les Finales WNBA.

C'est d'abord Connecticut qui a fait le job en écartant le Fever de sa route, pour abréger la première expérience en playoffs de Caitlin Clark. Clark (25 pts, 9 asts, 6 rbds) et Indiana ont bien résisté, mais ont tout de même cédé face à la bande à Alyssa Thomas (19 pts, 13 asts) et Marina Mabrey (17 pts, 6 asts), quelques heures après l'annonce de la victoire de DiJonai Carrington pour le trophée de Most Improved Player de l'année.

A la fin de la rencontre, Alyssa Thomas a expliqué qu'elle n'avait jamais subi autant de racisme depuis ses débuts en WNBA, que ce que lui ont manifesté les fans du Fever en ligne ou en personne, pour ceux qui se sont rendus à la Mohegan Sun Arena pour cette série du 1er tour...

C'était MVPhee !

En demi-finale, le Sun affrontera une autre tête de série qui a tenu son rang : les Minnesota Lynx. Difficile de ne pas mettre en avant celle qui aurait au moins mérité une voix pour le titre de MVP cette saison, Napheesa Collier. L'ailière des Lynx a été époustouflante, une fois de plus, pour plier l'affaire (101-88) et décrocher la qualification contre une équipe de Phoenix trop légère en défense et qui a encaissé au moins 100 points pour la deuxième fois en deux matches. Après un premier quart-temps intéressant du Mercury, Collier a réveillé Minnesota et inscrit 42 points (à deux points du record en playoffs) à 14/20 avec 5 rebonds et 4 passes. La joueuse passée par Montpellier s'est montrée injouable et sans pitié malgré la possibilité d'envoyer Diana Taurasi (10 pts) à la retraite.

Toutes les titulaires de Cheryl Reeve ont marqué au moins 11 points et le collectif des Lynx, malgré un casting moins clinquant que celui d'autres équipes, continue de faire des merveilles.

NAPHEESA COLLIER TONIGHT: 42 POINTS

5 REBOUNDS

4 ASSISTS

2 BLOCKS

Les résultats de la nuit en WNBA

Connecticut Sun 87-81 Indiana Fever

Minnesota Lynx 101-88 Phoenix Mercury

Les affiches des demi-finales

New York Liberty (1) - Las Vegas Aces (4)

Minnesota Lynx (2) - Connecticut Sun (3)