Retour sur les quatre rencontres de la nuit en WNBA. Avec de grosses performances sur tous les parquets.

Les résultats de la nuit en WNBA

Sky @ Fever : 106-114

Liberty @ Dream : 104-90

Mercury @ Wings : 70-85

Aces @ Fire : 105-89

Le Fever au bout de la nuit

Rien de tel qu'un match à suspense pour démarrer la nuit en WNBA. Dans ce qui ressemblait sur le papier à un match abordable pour Indiana, le contenu de la rencontre a été tout autre. Deux quart-temps dominés par le Sky, deux quart-temps dominés par le Fever. Pourtant bon douzième de la ligue, Chicago a donné du fil à retordre à son adversaire du soir avant de finalement s'incliner en prolongation, 114 à 106.

Dans une opposition qui n'était pas des plus plaisantes, la lumière est venue des deux jeunes stars d'Indiana, en la présence de Caitlin Clark et Aliyah Boston. Toutes deux en double-double, elles sont devenues la première paire de coéquipières en WNBA à réaliser un double-double avec au moins 30 points chacune dans un même match.

Boston a terminé avec 34 points, 12 rebonds, 3 passes, 1 interception et 2 contres. Clark a fini avec 32 points, 7 rebonds et 10 passes.

THE FIRST DUO TO DO IT 🤯 Caitlin Clark (32 PTS, 10 AST, 7 REB) and Aliyah Boston (34 PTS, 12 REB, 3 AST, 2 BLK) became the first teammates in WNBA history to each record a 30-point double-double in the same game in tonight’s win vs. the Sky!#WNBASeason30 | 2026 WNBA… https://t.co/25ZTE7a56f pic.twitter.com/VdSMUJm8Su — WNBA (@WNBA) June 12, 2026

Pour Chicago, au-delà des 21 points de Skylar Diggins, c'est une rookie sortie du banc qui a vraiment montré l’exemple cette nuit. Sydney Taylor a inscrit 30 points, en plus de ses 2 rebonds, 2 passes, 1 interception et 1 contre en 20 minutes de jeu.

Le Sky s'incline une nouvelle fois, pour la troisième fois d'affilée.

Un spectacle à la française

Le deuxième match était un duel de haut de tableau. Face à Atlanta, New York signe une victoire 104 à 90 après avoir mené au score quasiment toute la rencontre. Un excellent collectif qui a permis au Liberty de l'emporter dans ce qui est potentiellement son meilleur match de la saison en WNBA.

La joueuse de la rencontre, c'est de nouveau Breanna Stewart. L'ancienne ailière de UConn semble avoir retrouvé son vrai niveau depuis le début de la saison. Elle signe un double-double avec 19 points, 11 rebonds, 5 passes, 2 interceptions et 1 contre. Fraîchement élue joueuse de la semaine en conférence Est, elle ne s'arrête plus.

Jonquel Jones s'offre elle aussi un double-double avec 16 points, 10 rebonds, 5 passes et 3 contres.

Pauline Astier et Marine Johannès ont rendu fou le Barclays Center. Marine a planté un énorme tir à trois points depuis le parking et Pauline a enchaîné juste après avec un shoot au buzzer depuis sa propre moitié de terrain.

NASTIER COMING IN LIVE FROM HALF COURT AT THE BUZZER 🚨😱 All-Star worthy shot! #VoteItUp⭐️ 🗳️ https://t.co/Y5UdkbXnBK pic.twitter.com/HXcpbHnO56 — New York Liberty (@nyliberty) June 12, 2026

Un match très complet de Pauline Astier, qui a terminé avec 16 points (60 % au tir), 8 rebonds et 5 passes. Très efficace offensivement, MJ a fini avec 17 points, 1 passe et un 5/6 au tir. Une nuit plus que correcte pour nos Françaises.

Atlanta s'est fait dépasser, et les 25 points, 9 rebonds, 3 passes, 2 interceptions et 1 contre d'Angel Reese ainsi que les 24 points, 4 rebonds, 3 passes, 4 interceptions et 1 contre de Rhyne Howard n'auront rien pu changer au résultat final.

Le collectif new-yorkais a primé sur les individualités du Dream. Avec un sixième succès de suite, le Liberty est remonté à la troisième place.

Paige Bueckers à la manette

Le troisième match de la nuit a opposé les Wings au Mercury. Après la débâcle face au Lynx, Dallas avait la volonté de se reprendre à domicile. Chose faite avec une victoire 85 à 70 face à Phoenix.

Déçue de son précédent match, Paige Bueckers n'a pas perdu de temps cette nuit en inscrivant 24 points en une mi-temps, malgré une cheville encore douloureuse. En leader, l'Américaine a porté son équipe aussi bien à la création qu'au scoring.

Step back 3, pull-up, dribble dans le dos, 360, mid-range, lay-up : l'ancienne star de UConn a fait parler toute sa palette. Elle a terminé la rencontre avec 31 points (60 % au tir), sans aucun lancer franc, 6 rebonds, 5 passes, 1 interception et 1 contre. Une efficacité qui fait la marque de Paige Bueckers depuis des années.

PB5 just couldn't be stopped tonight 😤 Bueckers scored a season-high 31 PTS while also becoming the first player in Wings history to post 30+ PTS, 5+ AST, and 70+ FG%! In addition, Paige posted the highest scoring 1H of her career (24 PTS)! 31 PTS (14-20 FG) | 3 3PM | 6 REB |… pic.twitter.com/1I5Hi7q6US — WNBA (@WNBA) June 12, 2026

Associé à Azzi Fudd, le duo a fait des étincelles. Quatre des cinq passes de Paige ont été à destination d'Azzi, et inversement, trois des quatre passes de la rookie ont été à destination de la numéro 5 des Wings.

Fudd a terminé avec 17 points, 3 rebonds, 4 passes, 1 interception et 3 contres. Et si ça ne se voit pas dans les lignes statistiques, le first pick 2026 a été d'une importance capitale dans le secteur défensif pour les Wings. Rapide sur ses appuis, étouffante, elle a restreint très tôt l'attaque du Mercury.

Pour compléter le trio en feu de Dallas cette nuit, Jessica Shepard a encore réalisé un double-double, son septième de la saison. Résultat : 17 points, 10 rebonds, 7 passes et 2 interceptions pour l'une des favorites au trophée de MIP.

Mis sous pression dès le début de la rencontre, Phoenix n'a jamais réussi à trouver la solution face à la franchise texane.

C'est Lexi Held, en sortie de banc, qui s'est le plus montrée. La rookie a planté 17 points, 4 rebonds, 1 passe et 1 interception.

Côté français, Valériane Ayayi n'a pas joué, Monique Akoa Makani a fini avec 6 points, 1 passe, 1 interception et 1 contre, tandis que Noémie Brochant a inscrit 4 points, 2 rebonds, 1 passe et 2 interceptions.

Record pour Chelsea Gray

Les Aces se déplaçaient dans l'Oregon pour le dernier match de la nuit. Si Las Vegas s'est fait dominer dans le premier quart-temps, la franchise s'est finalement imposée 105 à 89 face à Portland après le réveil de ses stars.

À commencer par Chelsea Gray. À 33 ans, elle s'est offert un nouveau record de franchise avec 9 tirs à trois points marqués, du jamais-vu pour l'équipe du Nevada. Elle est par ailleurs devenue la joueuse ayant inscrit le plus de tirs à trois points dans un match WNBA, aux côtés de Rhyne Howard, Arike Ogunbowale, Jewell Loyd et Kelsey Mitchell. Gray a fini avec 29 points, 5 rebonds et 3 passes.

One for the record books 👏 In the @LVAces' fourth Commissioner's Cup win, Chelsea Gray finished with 29 PTS, 9 3PM, 5 REB and 3 AST, tying the WNBA record for made threes in a game. Gray joins Rhyne Howard (2x), Arike Ogunbowale, Jewell Loyd and Kelsey Mitchell as the only… pic.twitter.com/MrywiXI7xG — WNBA (@WNBA) June 12, 2026

Évidemment, on ne peut pas parler de performance aux Aces sans A'ja Wilson. La quadruple MVP a commencé doucement la rencontre avant de monter en puissance pour finir avec 32 points, 5 rebonds, 4 passes, 1 interception et 2 contres.

Carla Leite, de son côté, a tenté de changer la dynamique pour le Fire. Malheureusement, malgré ses 18 points, 3 rebonds, 8 passes et 1 interception, ça n'aura pas suffi.

Avec un bilan solide de 9 victoires pour 3 défaites, Las Vegas conforte sa deuxième place derrière Minnesota.

La WNBA continue la nuit prochaine avec deux nouveaux matchs :

Tempo @ Mystics : 1h30

Valkyries @ Storm : 4h