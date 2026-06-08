Toronto prend le dessus sur Chicago, Los Angeles se défait du Portland de Carla Leite

Retour sur les deux matches de WNBA avec un Los Angeles de nouveau gagnant.

Les résultats de la nuit en WNBA

Sky @ Tempo: 68-85

Fire @ Sparks: 72-89

Le Tempo s'offre le Sky

Avant l'unique match de la nuit, Toronto affrontait Chicago hier soir. Et l'écart s'est créé dès le premier quart-temps avec une grosse domination de l'équipe canadienne. À partir de là, le match a été plus équilibré sans pour autant que Chicago ne puisse refaire son retard. Le Sky s'est finalement incliné 68 à 85.

Brittney Sykes poursuit sur son bon début de saison, l'Américaine a été élue joueuse du match. Elle a fini la rencontre avec 25 points, 7 rebonds, 3 passes et 1 interception.

Brittney Sykes turned it up a notch in the @TempoBasketball's first Comm Cup victory🫡 25 PTS (16 in the 2H) | 7 REB | 3 AST#WNBASeason30 | 2026 WNBA Commissioner's Cup | @coinbase pic.twitter.com/G5quJoQkhH — WNBA (@WNBA) June 7, 2026

L'arrière a bien su profiter de l'aide apportée par Isabelle Harrison Pour son premier match de la saison après une blessure, l'ancienne pivot de Tennessee a réalisé un excellent match en sortie de banc avec 14 points, 6 rebonds, 2 passes et 1 interception.

Pour l'unique Française du match, la soirée a été plus compliquée avec une seule passe réalisée. Depuis son arrivée, Tima Pouye ne joue que 3 minutes en moyenne. Un temps de jeu qui ne lui permet pas de montrer ses qualités, mais il faut dire que la concurrence à son poste est rude avec Marina Mabrey et Sykes.

Pour Chicago, ces dernières semaines sont difficiles Le Sky a subi une sixième défaite en sept matchs. Malgré le manque de joueuses causé par les blessures, l'attaque de la franchise de l'Illinois est alarmante.

Azurá Stevens a tout de même fini en double-double avec 18 points et 10 rebonds.

En tant que nouvelle franchise, Toronto continue donc son bon début de saison et se place à la 7ᵉ place avec un bilan positif (6-5). Tandis que le Sky chute encore et se retrouve à la 12ᵉ place (4-7).

Los Angeles éteint le Fire

Pour ce seul match de la nuit, les Sparks recevaient Portland. Une opposition serrée en première période avant que LA ne s'envole en deuxième. La rencontre s'est soldée par une victoire des Californiennes 89 à 72 face à la nouvelle franchise du Fire.

Malgré un match qui a plutôt primé par l'offensif, à en oublier parfois la défense, les coéquipières de Kelsey Plum se sont bien reprises après leurs deux défaites face à Las Vegas et Dallas.

Deux joueuses ont fini en double-double. Nneka Ogwumike, élue joueuse du match, a fait des étincelles et a terminé la rencontre en inscrivant 20 points, 17 rebonds, 2 passes et 2 interceptions.

Nneka Ogwumike was unstoppable all night 🤩 She dominated with a 20-point, 17-rebound double-double to lead the @LASparks to their first Comm Cup dub! #WNBASeason30 | 2026 WNBA Commissioner’s Cup | @coinbase https://t.co/24mR4HNShm pic.twitter.com/gAVgTmmJxN — WNBA (@WNBA) June 8, 2026

L'ailière a bien été aidée par Dearica Hamby offensivement, la numéro 5 des Sparks a fini avec 22 points, 12 rebonds, 2 interceptions et 1 contre.

Du côté de Portland, Megan Gustafson a terminé avec 16 points, 11 rebonds et 1 contre. Si son double-double a été un point positif en attaque, la joueuse a coûté en défense.

À noter que la légende tricolore Thierry Henry était présente au Staples Center. Venu voir les Sparks, il était surtout là pour soutenir Carla Leite. La Française a réalisé un bon match avec 10 points, 4 rebonds, 4 passes et 1 contre.

athlètes français 🇫🇷 Carla Leite poses with football legend, Thierry Henry pic.twitter.com/Knq2Cp5j9a — Portland Fire (@theportlandfire) June 8, 2026

Los Angeles remonte donc petit à petit et pointe actuellement à la 10ᵉ place juste derrière son adversaire du soir, avec un bilan de 5 victoires pour 6 défaites.

La WNBA continue demain, avec trois matchs au programme cette nuit :

Liberty @ Sun : 1H

Fever @ Mystics : 1H

Storm @ Aces : 4H