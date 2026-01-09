Les Wolves ont rendu hommage à la mère de famille tuée par un agent de l’immigration

Une moment de silence en mémoire de Renee Good a été respectée à Minneapolis avant le match entre les Wolves et les Cavaliers.

Elle avait 37 ans et elle était mère de trois enfants. Renee Good est morte, tuée par balle par un agent de l’immigration américaine à Minneapolis mercredi dernier. Les Timberwolves ont tenu à lui rendre hommage avec un moment de silence avant le coup d’envoi du match contre les Cleveland Cavaliers.

« Notre communauté a souffert d’une autre tragédie. Nous voulons souhaiter nos condoléances, nos vœux et nos prières pour toutes les familles et les proches affectés par ce qui s’est passé », commentait Chris Finch.

Rendre hommage à Renee Good reste un geste fort sachant que le gouvernement US, via ses plus hauts responsables allant de Donald Trump à JD Vance, a rejeté la faute sur la femme décédée malgré les vidéos qui tendent à casser la version des agents de l’immigration (ICE).

A l’issue de la minute de silence, l’un des fans des Timberwolves a crié « ICE, rentrez chez vous » et une partie du public s’est mis à applaudir.