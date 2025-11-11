WTF : Le fan qui avait insulté le boss des Mavs revient s’excuser… en maillot de Doncic

Scène surréaliste à Dallas, où un jeune fan des Mavs qui avait insulté Patrick Dumont... a discuté avec lui en bord terrain avec un maillot de Luka Doncic.

Scène totalement improbable à Dallas cette nuit, lors du match contre Milwaukee. Un jeune fan des Mavs s’est assis au bord du terrain à côté de Patrick Dumont, le représentant de la famille Adelson, propriétaire de la franchise, pour discuter et... présenter ses excuses. Ce même gamin lui avait adressé un doigt d’honneur lors du match d’ouverture de la saison et les images n'avaient pas franchement plu à son paternel.

À la demande de son père, le jeune supporter est venu faire amende honorable et a eu une discussion de plusieurs minutes avec Dumont, lui expliquant qu'il avait vrillé pour protester contre le choix de trader Luka Doncic. Touche de surréalisme néanmoins, le garçon portait un maillot de Doncic... aux Los Angeles Lakers, lors de cette interaction.

Mavs governor Patrick Dumont and a fan in a Luka Lakers jersey pic.twitter.com/YzzYJ1Qv6P — Christian Clark (@christianpclark) November 11, 2025

D’après The Athletic, l’échange aurait été cordial. La scène est tout de même assez folle, alors que le board des Mavs tente de regagner la confiance d’un public en colère et dépité depuis le début de la saison.

Derrière la séquence feel good, les rumeurs continuent d’enfler autour de l'avenir de Nico Harrison. Le GM pourrait bientôt servir de bouc émissaire après avoir pourtant eu carte blanche sur la politique sportive des Mavs, notamment au moment du trade de Luka Doncic. Il y a fort à parier qu'il sera sacrifié prochainement, tant Dallas est loin de l'objectif annoncé qui était de jouer le titre avec ce groupe.