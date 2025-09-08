Yabusele recadre sèchement un journaliste georgien

Alors qu'il répondait à quelques questions après la rencontre, Guerschon Yabusele a laissé sa frustration s'abattre sur un journaliste Géorgien un peu trop bruyant.

La France est tombée prématurément en huitièmes de finale de l’EuroBasket face à la Géorgie (70-80), et son capitaine Guerschon Yabusele ne ménage pas le diagnostic. Selon lui, « on a raté beaucoup de shoots ouverts », notamment derrière l’arc où les Bleus ont sombré avec un catastrophique 6/36 à trois points (16,7 %).

Malgré une défense globalement correcte, le manque de précision au tir a été un facteur décisif : « C’est une défaite collective… on a raté pas mal de shoots aujourd’hui », a-t-il admis. Et alors qu'il répondait à quelques questions après la rencontre, sa frustration s'est abattue sur un journaliste géorgien un peu trop bruyant...

Guerschon Yabusele to a Georgian journalist who was celebrating the upset over France 👀 “Hey we’re talking here calm down. You’re the journalist not a player.” (Via @Eurohoopsnet)pic.twitter.com/3Z23xRWgH8 — Fullcourtpass (@Fullcourtpass) September 7, 2025

Recadrage légitime. Le journaliste en question, n'a pas bronché d'ailleurs. Et de poursuivre : « Il fallait qu'on soit plus durs, qu'on ne les laisse pas bien rentrer dans le match. On a réussi à remonter à la mi-temps, revenir à -1...» mais ça n'a pas été suffisant.

Ce revers est d'autant plus frustrant que la France, après avoir terminé première de son groupe, espérait une belle progression dans la compétition. Mais la Géorgie, portée par des joueurs comme Baldwin et Shengelia, a su punir sans relâche. Les Bleus de Guerschon Yabusele laissent ainsi filer une opportunité, eux qui pouvaient espérer un quart de finale abordable contre la Finlande victorieux surprise de la Serbie.

