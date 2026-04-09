Zaccharie Risacher ignoré par Quin Snyder le jour de son anniversaire

Zaccharie Risacher est resté sur le banc tout au long de la rencontre entre les Atlanta Hawks et les Cleveland Cavaliers le jour de ses 21 ans.

Zaccharie Risacher fêtait ses 21 ans hier. Et il a passé une partie de son anniversaire scotché sur le banc, assistant impuissant à la défaite de ses Atlanta Hawks contre les Cleveland Cavaliers (122-116). C’était un match important dans la course aux playoffs et à la cinquième place, qui plus est un choc contre un potentiel adversaire au premier tour à l’Est. Vu l’enjeu, le coach Quin Snyder s’est tourné essentiellement vers ses hommes de confiance et ses vétérans confirmés. Le Français n’en fait visiblement pas partie.

Cela fait déjà quelques semaines que le temps de jeu du premier choix de la draft 2024 réduit comme peau de chagrin. Il a d’abord été relégué sur le banc en perdant donc sa place de titulaire et il passe de moins en moins de temps sur le parquet : 26 minutes de moyenne en janvier, 23 en février, 19 en mars et désormais seulement 11 en avril et ce premier « Did Not Play – Coach Decision » de sa jeune carrière. Les statistiques de l’ailier suivent forcément la même pente descendante.

Il y aura de nombreuses questions autour de Zaccharie Risacher lors de la prochaine intersaison. Surtout si les Hawks conservent Jonathan Kuminga, qui évolue au même poste mais qui contribue davantage en attaque à ce stade de leurs parcours. Les dirigeants vont-ils sacrifier l’ancien joueur de Bourg-en-Bresse aussi tôt ? Rappelons-le, il vient tout juste de célébrer ses 21 printemps. Il tourne à 11,2 points, 45% aux tirs et 36% à trois-points en 140 matches disputés depuis son arrivée en NBA.

Les Hawks vont-il trader Zaccharie Risacher dès cet été ?