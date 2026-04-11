🎙️ Zaccharie Risacher et les Hawks, c’est déjà fini ?

Comme chaque semaine, Antoine, Shaï et Théo tentent de répondre à vos questions sur la NBA et le basket à travers le globe. Cette semaine, on parle notamment de Zaccharie Risacher et des Hawks, du développement des big men français, des meilleurs trades de la saison et de matches nuls.

Voici tout Ce à Quoi il Fallait Répondre cette semaine.

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