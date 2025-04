Zaccharie Risacher choisi comme ROY par ESPN

ESPN a donné son ranking final dans la course au ROY et Zaccharie Risacher arrive en tête devant Stephon Castle.

Premier choix de draft peu souvent mis en avant, Zaccharie Risacher est peut-être tout de même le meilleur joueur de sa promotion. Ou au moins celui qui a le plus d’impact pour son équipe aujourd’hui. C’est l’une des raisons qui ont poussé le journaliste Jeremy Woo d’ESPN à classer le Français en tête de son tout dernier Rookie Ranking. Il est notamment préféré à Stephon Castle. Un choix justifié par le manque d’efficacité du joueur des San Antonio Spurs comparé à celui des Atlanta Hawks.

Le classement a été publié sur le média américain avant même les 38 points – nouveau record en carrière – inscrits par le jeune ailier des Hawks la nuit dernière. Ce carton illustre d’ailleurs toute la palette de l’ancien joueur de Bourg-en-Bresse : il a mis des trois-points, il a marqué sur des coupes sans ballon, il a couru en transition et il a aussi inscrit des paniers en drivant vers le cercle. Sa progression sur l’ensemble de la saison est très encourageante sachant qu’il a souvent été mis en concurrence avec des vétérans et joue pour une équipe qui vise les playoffs.

CQFR : Zaccharie Risacher s’offre un nouveau record !

Zaccharie Risacher tourne aujourd’hui à 12,7 points par match, 45% aux tirs et 35% à trois-points. Ce sont des stats plus que correctes. Il est même à 15 points, 49% de réussite dont 41% à trois-points depuis le All-Star Weekend. Il est impactant des deux côtés du terrain et dispose d'un potentiel très intéressant. Notons qu’Alexandre Sarr, le Français drafté en deuxième position, n’est que sixième du ranking ESPN malgré 13 points et 6 rebonds de moyenne.