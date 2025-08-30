Zaccharie Risacher et Trae Young, une connexion particulière

En marge de l'Eurobasket 2025, l'ailier des Atlanta Hawks Zaccharie Risacher s'est confié sur sa relation avec son coéquipier Trae Young.

Sélectionné au #1 pick de la Draft NBA 2024 par les Atlanta Hawks, Zaccharie Risacher a connu une première année intéressante en NBA. Et pour faciliter son intégration, le Français a pu compter sur Trae Young.

Dès les premiers pas du jeune talent de 20 ans, le meneur des Hawks a tout fait pour l'aider. Sur le parquet, mais aussi en dehors. Et le Tricolore se montre reconnaissant d'avoir pu compter sur lui de cette manière.

"J'ai l'impression que nous avons établi une connexion au cours de cette année. Honnêtement, j'ai beaucoup apprécié de jouer avec lui. Il est évident qu'il est l'un des meilleurs passeurs de la ligue. Je me sens chanceux d'avoir débuté en NBA, lors de ma saison de rookie, avec lui à mes côtés.

C'est aussi quelqu'un de formidable en dehors du terrain. Je suis impatient de le revoir en septembre", a répondu Zaccharie Risacher, en marge de l'Eurobasket 2025, pour Basket News.

Il existait des doutes sur l'implication de Trae Young aux Hawks. Mais sur cette saison 2024-2025, malgré les difficultés sportives connues par Atlanta, il a été pleinement engagé dans le projet. Notamment pour encadrer les jeunes comme Zaccharie Risacher.

Une présence importante pour le Français.

Trae Young, un dossier surveillé avec attention…