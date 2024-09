Ja Morant vise haut pour Zach Edey

Zach Edey roulait sur tout le monde à la fac. Ou plutôt, marchait sur tout le monde. Le pivot de 2,24 mètres est grand et lourd mais il est aussi costaud et technique. Personne ne pouvait l’arrêter en NCAA et il a mené l’université de Purdue jusqu’en finale de la March Madness. Malgré ça, certains observateurs sont restés sceptiques sur sa capacité à reproduire ce type de performances en NBA. Ça n’a pas empêché les Memphis Grizzlies de le drafter en neuvième position en juin dernier. Depuis, le géant canadien impressionne à chaque workout. Ja Morant a été séduit par ses premiers contacts avec son nouveau coéquipier.

Alors quelle saison imagine-t-il pour le joueur de 22 ans ? « Il peut facilement être élu rookie de l’année », rétorque le meneur All-Star. Ce dernier a toujours tendance à viser très haut mais… c’est clairement une option réaliste. La classe de rookie n’est pas la plus prolifique en grands talents et la course au trophée promet d’être ouverte. Zach Edey aura forcément une carte à jouer. Peut-être qu’il ne jouera pas plus de 25 minutes mais c’est sans doute largement suffisant pour qu’il se rapproche des 10 points et 10 rebonds de moyenne. Des stats qui seront peut-être assez marquantes pour remporter le trophée si aucun autre rookie ne parvient à casser la baraque.

Dans tous les cas, nous ne serons pas surpris si le pivot se fait une place dans la rotation des Grizzlies et contribue des deux côtés du terrain.