Zach LaVine, le mouvement désespéré des Bucks ?

Pour convaincre Giannis Antetokounmpo, les Milwaukee Bucks voudraient se renforcer avec l'arrière des Sacramento Kings Zach LaVine.

Zach LaVine peut-il représenter la solution aux problèmes des Milwaukee Bucks ? Malgré les bonnes performances de Giannis Antetokounmpo, la franchise du Wisconsin connaît une nouvelle saison décevante : 11 victoires pour 17 défaites.

Actuellement 11ème de la Conférence Est, Milwaukee suscite de nombreuses rumeurs autour de l'avenir du Grec. Mais les dirigeants des Bucks auraient toujours l'objectif de le retenir en l'associant à une autre star.

Problème, sur le marché, un tel profil semble inexistant. Mais d'après les informations du journaliste Chris Haynes, Milwaukee a identifié une piste crédible : LaVine. Avec les déboires des Sacramento Kings (6-21), l'arrière de 30 ans pourrait devenir disponible.

Sous contrat jusqu'au terme de la saison (player option à 49 millions de dollars en 2026-2027), l'ex-talent des Chicago Bulls est-il un renfort vraiment suffisant ? La question peut se poser. Mais cette rumeur confirme une tendance : les Bucks, plutôt que de perdre Giannis, sont désespérés à l'idée de se renforcer.

Cette urgence va-t-elle pousser cette équipe à faire une erreur ? En tout cas, l'inaction ne paraît pas être une option. Et le nom de Zach LaVine risque bel et bien d'alimenter les rumeurs dans les prochaines semaines...

