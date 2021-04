Zach LaVine stoppé dans son élan, les Bulls encore plus à la ramasse ?

Les cas de COVID-19 sont en baisse depuis plusieurs semaines en NBA. Plusieurs joueurs ont même déjà reçu une première injection du vaccin. Mais le protocole sanitaire est évidemment toujours en place et les athlètes positifs au coronavirus ou cas contact sont obligés de rester en quarantaine. C’est le cas de Zach LaVine. ESPN révèle que l’arrière All-Star sera absent lors des prochains matches des Chicago Bulls, sans toutefois préciser s’il a été contaminé par le virus.

Le timing n’est jamais bon mais il est clairement mauvais pour la franchise de l’Illinois à ce stade de la saison. Les taureaux essayent – enfin, on imagine que c’est leur objectif – de se qualifier pour les playoffs. Sans doute via le play in. Ils sont actuellement dixièmes de la Conférence Est avec 22 victoires et 32 défaites. Soit juste deux revers de moins que les Toronto Raptors, onzièmes.

Mais, b*****, à quoi jouent les Chicago Bulls ?

Sauf que les Bulls traversent clairement une mauvaise passe. Ils ont régressé depuis l’arrivée du pivot All-Star Nikola Vucevic. L’adaptation demande du temps et Billy Donovan n’a pas encore trouvé la bonne formule. Chicago a perdu 8 des 11 matches disputés par le Monténégrin. Et l’affaire risque donc de s’empirer avec le forfait de Zach LaVine, le meilleur marqueur de l’équipe (27,5 points). Sauf si… sauf si le groupe finit par jouer mieux sans lui, en se tournant principalement vers Vooch. A suivre dans les prochains jours.