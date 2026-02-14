Bientôt opéré de la main droite, l'arrière des Sacramento Kings Zach LaVine ne rejouera plus sur cette saison 2025-2026.

La saison galère continue pour les Sacramento Kings. Plutôt ambitieuse en début d'exercice, la franchise californienne a incarné une immense déception ces derniers mois. Et sur la fin de cette saison, les Kings vont devoir faire sans Zach LaVine.

Selon les informations du journaliste Chris Haynes, l'arrière de 30 ans va subir une opération de la main droite. Une intervention synonyme d'une absence de plusieurs mois et donc d'une fin de saison anticipée.

Autant le dire tout de suite, ce scénario arrange Sacramento. Actuellement 15èmes à l'Ouest (12 victoires - 44 défaites), les Kings vont assumer le mode "tanking" dans les prochaines semaines. Il n'est pas question de gagner et perdre sera "plus simple" sans LaVine.

Dans le marasme de cette équipe, l'ex-joueur des Chicago Bulls tournait encore à 19,2 points, 2,8 rebonds et 2,3 passes décisives de moyenne en 2025-2026. Désormais, il sera intéressant de voir la décision du natif de Renton pour son avenir.

Pour 2026-2027, Zach LaVine dispose d'une "player option" à 48,9 millions de dollars. Sur le marché, il ne retrouvera jamais une telle offre sur le plan financier. Est-il prêt à "sacrifier" de l'argent pour trouver un environnement plus compétitif ? A Sacramento, le futur reste assez flou...

