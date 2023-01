Zach LaVine a enfin la sensation de redevenir lui-même

Zach LaVine va mieux, les Chicago Bulls aussi. Après une opération du genou cet été, l'arrière a eu du mal à relancer la machine sur ce début de saison. Des difficultés qui ont grandement impacté la franchise de l'Illinois, loin de jouer les premiers rôles.

Inquiétante, la situation a même révélé des tensions en interne. Avec les premières rumeurs d'une implosion avec un trade possible de Nikola Vucevic, DeMar DeRozan ou même LaVine. Mais depuis, les choses ont évolué dans le bon sens.

Les Bulls ont retrouvé une dynamique positive (7 victoires sur les 10 derniers matches). Et sur une série de 3 succès consécutifs, LaVine se sent de nouveau lui-même. Avec 77 points en back-to-back contre les Philadelphia Sixers (126-112) puis le Utah Jazz (126-118), l'All-Star retrouve ses sensations.

"Sur les premiers back-to-backs de l'année, j'ai joué et je ne me sentais pas bien. Maintenant, je me sens super. J'ai l'impression d'avoir des jambes en bonne santé. Je me sens léger au début d'un match. Donc oui, c'est bon de me retrouver enfin.

C'est toujours une aide quand tes meilleurs joueurs évoluent à un bon niveau. Nous sommes bons. Nous réalisions de grosses actions. Je ne dis pas que c'est parfait, mais nous rivalisons. Nous arrivons à tous les matches avec une bonne énergie et une belle confiance", a apprécié Zach LaVine pour ESPN.