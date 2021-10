Zaire Wade débarque en G-League, merci papa pour le piston

LaVar Ball dit souvent un paquet de bêtise mais il n’avait pas tort quand il expliquait que marcher dans les traces d’un papa très célèbre relevait du parcours combattant pour les fils de superstars. Zaire Wade en sait quelque chose. Mais n’empêche qu’avoir un père dans le milieu, ça aide quand même. Et là encore, l’aîné de Dwyane Wade peut servir d’exemple.

Comme l’ancienne gloire du Miami Heat, accessoirement son paternel, ZW aspire à jouer en NBA. Sauf que l’aventure ne se passe pas aussi bien qu’espéré. Le jeune homme de 19 ans galérait notamment à trouver une université pour poursuivre sa formation. Finalement, il va carrément zapper les études secondaires et entrer dans le monde professionnel. Via la G-League, nouvelle passerelle pour les prospects talentueux.

Zaire Wade, the son of Dwyane Wade, is signing a contract in the NBA G League and is expected to join the Utah Jazz’s affiliate Salt Lake City Stars, sources tell @TheAthletic @Stadium. Dwyane Wade is a part-owner of the Jazz.

— Shams Charania (@ShamsCharania) October 12, 2021