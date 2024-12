Zion et deux autres stars des Pelicans sur le départ ?

Les New Orleans Pelicans ont perdu 13 de leurs 14 derniers matches et c'est toujours la crise de résultats en Louisiane. A tel point que d'après Marc Stein et Jake Fischer, deux insiders fiables, une grande braderie pourrait avoir lieu à NOLA avant la deadline de février. Cela n'épargnerait même pas Zion Williamson, dont les Pelicans attendent le retour.

CJ McCollum et Dejounte Murray, deux des cadres du groupe, sont aussi concernés et on pourrait assister à une reconstruction totale en vue d'un tanking décomplexé d'ici la fin de la saison. Reste à savoir ce que seront susceptibles de récupérer les Pelicans s'ils trouvent preneurs pour ces trois joueurs, entre autres, dont les contrats sont tout de même assez élevés.

Si Zion Williamson a une clause permettant à son employeur de se désengager du contrat en cas de condition physique précaire, McCollum touchera encore 30 millions de dollars la saison prochaine. Murray, lui, est sous contrat jusqu'en 2027, avec des saisons à 31 et 33 millions, plus une player option jusqu'en 2028.

Le nom de Brandon Ingram, en fin de contrat, l'été prochain, n'a pas été évoqué, mais il est lui aussi sur le trading block depuis plusieurs semaines déjà.