Zion Williamson, une accusation de viol

L'intérieur des New Orleans Pelicans Zion Williamson fait l'objet d'une plainte pour viol et violences de la part d'une ex-compagne.

Dans un début de carrière gâché par les blessures, Zion Williamson se retrouve désormais au cœur d'un scandale. L'intérieur des New Orleans Pelicans fait l'objet d'une plainte pour viol, en plus d'abus "sexuels, physiques, émotionnels et financiers" lors d'une relation de plusieurs années, selon la Cour supérieure de Los Angeles.

Si l'identité de la plaignante n'a pas été dévoilée, il s'agirait de l'une des anciennes compagnes du joueur. Elle dénonce un "modèle continu de comportement abusif, contrôlant et menaçant" de la part de Williamson de 2018 à 2023.

Dans cette plainte de 12 pages, la jeune femme évoque deux viols, en septembre et octobre 2020. Mais aussi de nombreuses violences (étranglement) et des menaces de mort envers elle et sa famille. Dans le cadre de cette procédure civile, elle réclame entre 18 et 50 millions de dollars de dommages-intérêts, selon ESPN.

"Nous prenons ces allégations avec le plus grand sérieux et nous les réfutons sans équivoque. Les allégations contenues dans la plainte sont catégoriquement fausses et imprudentes... Il semble qu'il s'agisse d'une tentative d'extorsion d'un athlète professionnel motivée par des raisons financières plutôt que par un grief légitime.

Bien que ces allégations soient fausses, nous en reconnaissons la gravité et nous nous réjouissons de l'occasion qui nous est donnée de prouver la vérité devant un tribunal. Nous nous montrons convaincus que la procédure judiciaire fera éclater la vérité et donnera raison à M. Williamson", a fait savoir le cabinet d'avocats, Barrasso Usdin Kupperman Freeman & Sarver LLC, de l'ex-prodige de Duke.

En attendant la suite de cette affaire devant la justice, quel impact sur le plan sportif ? Pour l'instant, les Pelicans ont refusé de réaliser le moindre commentaire. Malgré le principe de présomption d'innocence, on a du mal à imaginer une équipe prête à envisager un trade pour Zion Williamson avec cette procédure en cours.

La NBA risque aussi de se montrer très attentive à l'évolution de ce dossier.

