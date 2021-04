Zion Williamson assume et refuse de jouer la carte de la polémique

Limité à 21 points, Zion Williamson a connu une soirée frustrante. Pour ne rien arranger, les New Orleans Pelicans se sont inclinés face aux Washington Wizards (115-117 OT) après une prolongation. Un résultat difficile à digérer pour le jeune talent.

Surtout que lors de cette prolongation, il n'a pas forcément été à son avantage. Après un ballon perdu en attaque, l'ancien de Duke a été coupable de sa sixième faute face à Russell Westbrook. Éjecté, Williamson aurait pu pousser un gros coup de gueule. Car sur cette action, il n'y a pas grand-chose...

Pour autant, le garçon de 20 ans a assumé ses responsabilités devant les médias.

Un discours plutôt mature pour le leader des Pelicans. Malgré une frustration compréhensible, Zion Williamson n'a pas voulu utiliser l'arbitrage comme une excuse. A lui désormais d'apprendre de cette défaite pour avancer dans sa carrière.

In the refs’ defense, Zion definitely does catch Russell Westbrook on the elbow as he goes up for the shot.

Just wild what constitutes a foul in this moment compared to the level of contact that gets ignored throughout the course of a game. This one stings for the Pelicans. pic.twitter.com/4QfBmQwA2I

— Jeff Nowak (@Jeff_Nowak) April 17, 2021