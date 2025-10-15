Zion Williamson lâche un méchant 360 en plein match : « ça m’a semblé facile »

Zion Williamson signe un 360 « tranquille » et une ligne propre (13 pts, 4 pd, 4 int). Des sensations très positives à quelques jours de la reprise.

Zion Williamson a signé une prestation très rassurante cette nuit face aux Houston Rockets en présaison, ponctuée d’un 360 « posé » en contre-attaque qui a enflammé la salle. Malgré la défaite des New Orleans Pelicans (130-128), l’ailier a surtout montré des jambes vives et une confiance retrouvée.

Sur le plan comptable, Zion Williamson boucle la rencontre avec 13 points en 23 minutes (6/11 aux tirs), 4 passes décisives et 4 interceptions, preuve d’une activité bilatérale intéressante dans un match globalement offensif.

Comme vu ce matin dans le CQFR, Houston l’emporte sur un floater d’Aaron Holiday à 1,8 seconde, mais l’instant signature est pour Williamson, auteur d’un 360 en transition qui rappelle ses années à Duke et, surtout, une condition physique affinée.

ZION WILLIAMSON 360 WINDMILL 🤯🤯 Rockets & Pelicans battling on NBA League Pass! pic.twitter.com/CnDgm55kGK — NBA (@NBA) October 15, 2025

La séquence illustre ce que New Orleans espère revoir sur la durée : un Zion agressif, capable de punir en première intention, de créer pour les autres et d’impacter défensivement par ses lectures et ses mains actives.

Sur l'action, il intercepte (dans les mains de KD), s’envole, pivote et conclut sans forcer, comme si le temps ralentissait. D’ailleurs, l’intéressé a livré un commentaire qui en dit long sur son ressenti actuel :

"Tout ralentit vraiment. Je pense qu'après avoir réussi mon dunk, je me suis dit : « J'aurais pu faire quelque chose de plus fou. » Ça m'a semblé facile. À ce moment-là, quand tu réalises que tu as réussi à t'échapper, tu as vraiment l'impression que le temps ralentit."

D’un point de vue collectif, les Pelicans ont multiplié les options (huit joueurs à 10 points et plus) et vu Jeremiah Fears mener la marque (20 pts), tandis que Houston a été porté par Jabari Smith Jr. (26 pts) et Amen Thompson (21 pts).

Au-delà du highlight, le plus intéressant tient à la simplicité des prises de décision et à l’explosivité "sans surcharge" de Zion, deux marqueurs qui valident son travail estival.

Si la présaison reste un indicateur modéré, la sensation visuelle est nette : Williamson paraît "léger", capable d’accélérations franches et d’un premier pas redevenu létal. Prochain rendez-vous : un déplacement à Orlando, avant une ouverture de saison annoncée tonique.

L'action vue sous un autre angle :

Zion Williamson breakaway dunk. 🔥 NBA in Birmingham. We tried to tell ya. pic.twitter.com/wSqb6gg2Jy — BirminghamSports (@BirminghamSport) October 15, 2025

