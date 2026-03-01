Nouveau petit coup d’arrêt pour Zion Williamson

Alors qu’il parvenait enfin à enchaîner les matches, Zion Williamson s’est blessé à la cheville lors de la victoire contre le Jazz.

Il ne fallait pas parler trop vite. Il y a quelques jours, nos soulignions le fait que Zion Williamson était lancé sur sa plus longue série de matches disputés consécutivement. Celle-ci s’arrêtera peut-être à 35 (10 de plus que son précédent record). En effet, l’ancien All-Star est potentiellement incertain pour les prochaines rencontres des New Orleans Pelicans après s’être blessé à la cheville la nuit dernière.

Enfin des signaux très positifs pour Zion Williamson ?

« On espère que ce n’est rien de sérieux et qu’il reviendra très prochainement », souligne le coach James Borrego. Ce dernier a indiqué que son intérieur s’était « tourné la cheville », sans donner plus d’indications. L’IRM et les examens complémentaires devraient déterminer la gravité exacte de sa blessure et donc son éventuelle indisponibilité.

Zion Williamson a déjà raté 16 rencontres cette saison. Ses forfaits sont un sujet récurrent depuis qu’il a été drafté en première position par les Pelicans en 2019. Il n’a joué que 258 matches sur 543 possibles tout en ratant les deux campagnes de playoffs de la franchise de Louisiane sur la même période.

Quand il est là, il est bon. Le problème, c’est qu’il est rarement là. En attendant, son équipe remonte enfin un peu la pente depuis quelques semaines. Les Pelicans ont gagné 6 de leurs 8 derniers matches.