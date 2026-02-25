Enfin des signaux très positifs pour Zion Williamson ?

C’est souvent au moment où un joueur se fait un peu oublier, quand il n’est plus vraiment attendu, et donc moins sujet aux discussions et à la pression, qu’il finit par se refaire une santé. Zion Williamson a finalement très peu joué depuis qu’il est arrivé en NBA, drafté en première position en 2019 avec une hype gigantesque et un statut de futur phénomène. Il a toujours été bon quand il était là. Sauf qu’il était justement rarement là. 48 matches manqués lors de sa première saison. Puis 11 la suivante, 53 la troisième, 12 la quatrième et 52 la cinquième. Ses New Orleans Pelicans se sont qualifiés deux fois pour les playoffs depuis sa draft et pourtant lui ne les a jamais disputés.

Du cop, rares sont ceux qui croient encore à une ascension tardive de l’intérieur All-Star (tout de même !). Ce n’est de toute façon même plus la priorité. Le but, à ce stade, c’est de voir l’ancien prodige des lycées de Caroline du Sud enchaîner les rencontres. Et c’est justement ce qu’il fait en ce moment ! Il vient de disputer la nuit dernière son 33eme match de suite, dont 26 titularisations d’affilée ! C’est tout simplement la plus longue série de sa carrière.

33 matches consécutifs sans se blesser. Serait-ce le signe qu’il prend de plus en plus soin de son corps et de sa santé ? Espérant que ce ne soit pas juste temporaire. Cette période est clairement encourageante pour la suite. Surtout que forcément, en enchaînant autant de rencontres, il se met dans le rythme. Zion Williamson tourne à 21,9 points de moyenne (en moins de 30 minutes) à 58% de réussite aux tirs. New Orleans n’a gagné que 14 matches sur 43 avec sa star cette saison mais elle est catastrophique en son absence (3 sur 16) et c’est donc forcément une bonne nouvelle pour l’organisation quand son joueur peut tenir son rang sur le terrain.

Les Pelicans ont d’ailleurs gagné 4 de leurs 6 derniers matches après avoir battu les Warriors mardi soir.