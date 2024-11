Zion Williamson était censé devenir le visage de la NBA, au lieu de ça, il a passé plus de la moitié de sa carrière à l'infirmerie. Peut-il encore espérer sauver le reste de sa carrière et si oui où et comment ? C'est la question que se posent cette semaine Antoine Pimmel et Théophile Haumesser.

