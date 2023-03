Zion Williamson : une brise d’optimisme à New Orleans

À New Orleans, le mot d’ordre est, comme souvent, l’incertitude. On ne sait pas tout à fait si Zion Williamson, absent depuis le mois de janvier, pourra revenir avant la fin de la saison ou même si cela aurait du sens. Il semble en tout cas que la star des Pelicans ne soit plus très loin des parquets.

Selon Chris Haynes de TNT, Williamson a repris l’entraînement et aurait l’air en forme. Une bonne nouvelle pour cet athlète d’exception si sujet aux blessures. Le staff médical de la franchise de Louisiane le réévaluera la semaine prochaine, en vue d’un potentiel retour. S’il est bien en mesure de jouer, les Pelicans disposeraient alors d’une poignée de matches pour relancer la machine avant la postseason, pour laquelle elle n’a pas encore poinçonné son billet.

.@ChrisBHaynes shares the latest update on the return of Zion Williamson pic.twitter.com/2bpO6rKGam — NBA on TNT (@NBAonTNT) March 29, 2023

New Orleans occupe actuellement la 8e place de l’Ouest avec un bilan à l’équilibre de 38-38. Avec un match d’avance sur les Mavericks (11e), ils sont bien partis pour se qualifier au play-in, ce qui leur laissera une chance de se rattraper in extremis. Cette position délicate est évidemment due en grande partie à la blessure du leader de ce collectif.

Coupez une aile à un volatile et voyez s’il vole toujours aussi bien. Les Pelicans sont passés d’un bilan de 17-12 avec Zion Williamson à 21-26 en son absence. Lorsqu’il est sur le terrain, le premier choix de la draft 2019 est une véritable force de la nature. Il a commencé la saison de manière spectaculaire, avec 26 points, 7 rebonds et 4,6 passes décisives de moyenne, à 60,8 % de réussite aux tirs. Des chiffres vertigineux, qui lui ont valu une place en tant que titulaire au All-Star Game avant sa blessure.

Le retour de la star n’est pas une garantie, mais New Orleans devra compter dessus pour espérer créer la surprise en playoffs. Ayant rechuté la dernière fois qu’il a tenté de revenir, prolongeant ainsi son absence, la franchise devra toutefois se montrer très prudente.

