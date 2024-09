Zion Williamson, la saison de la vengeance ?

L'intérieur des New Orleans Pelicans Zion Williamson a visiblement une grosse motivation à l'approche de la saison 2024-2025.

Chez les New Orleans Pelicans, tout va encore dépendre de Zion Williamson. En forme physiquement, l'intérieur a les qualités pour être l'un des joueurs dominants de la NBA. Mais trop souvent, le jeune talent de 24 ans a été pénalisé par son corps.

A l'approche de la saison 2024-2025, l'ancien de Duke se montre visiblement particulièrement motivé. Par rapport à l'an dernier, Williamson a été marqué par la défaite contre les Los Angeles Lakers (89-133) lors de la demi-finale du "In-Season Tournament".

"Cette merde ne peut plus se reproduire. Je ne cherche qu'à me venger. Pas contre une personne en particulier. Juste pour moi. Cette défaite a certainement été l'un des grands tournants de la saison. Et honnêtement, pour moi en tant qu'homme dans ma carrière.

Je regardais LeBron James sur le terrain, faire ce qu'il fait toujours. Et je me suis dit : je veux être un joueur de haut niveau, l'un des plus grands. Dans ce moment important, je ne me suis pas montré à la hauteur. Cela m'a frappé pendant le match.

J'ai levé les yeux et je me suis dit que je n'avais pas été à la hauteur. Je n'avais aucune excuse", a confié Zion Williamson pour The Athletic.

Cet échec peut-il vraiment incarner un tournant dans la carrière de Zion Williamson ? Comme souvent lors des intersaisons, il semble affûté et prêt à avoir une mentalité plus incisive. On espère que cette envie va se ressentir, sur la durée, sur les parquets.

Zion Williamson a l’air d’être dans la forme de sa vie !