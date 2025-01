Zion Williamson suspendu, la saison tragicomique des Pelicans continue

Quelques heures avant le début du match entre les Sixers et les Pelicans, on apprenait deux nouvelles contrariantes pour New Orleans. Herb Jones, le meilleur défenseur de l'équipe, sera indisponible jusqu'à nouvel ordre pour une blessure sérieuse à l'épaule, au niveau du labrum. Comme si ça ne suffisait pas, Shams Charania d'ESPN a relayé dans la foulée la suspension pour un match de Zion Williamson, en retard pour le départ en avion vers Philadelphie.

Ce n'est pas la première fois que Zion affiche une version très personnelle du concept de ponctualité, puisqu'il est arrivé à plusieurs reprises en retard à des entraînements depuis le début de la saison, ce qui a poussé le front office à agir, alors qu'il vient tout juste de faire son retour sur les parquets...

Tout était réuni pour que NOLA prenne une valise à Philadelphie. Sauf que les Sixers eux-mêmes ont leur propres problèmes. Joel Embiid, toujours blessé, n'a pas joué pour la troisième fois de suite et les hommes de Nick Nurse sont passés à côté de leur match malgré la présence de Paul George, Tyrese Maxey ou Guerschon Yabusele. Les Pelicans l'ont emporté (123-115) et ont eu droit à un peu de bonheur et quelques sourires dans cette saison décidément épuisante pour eux...