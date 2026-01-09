Selon un insider NBA, les Chicago Bulls auraient récemment observé les Pelicans et pourraient s’intéresser à Zion Williamson si sa situation venait à évoluer.

Zion Williamson pourrait-il devenir une option crédible sur le marché des transferts NBA ? Alors que son nom circule de plus en plus dans les discussions de ligue, les Chicago Bulls feraient partie des franchises à surveiller dans ce dossier, selon un insider NBA.

D’après Brett Siegel de ClutchPoints, Chicago aurait récemment multiplié les observations autour des New Orleans Pelicans, laissant penser à un intérêt potentiel pour l’intérieur de 25 ans.

Chicago identifié comme un candidat à surveiller

Intervenant sur le podcast Clutch Scoops, Brett Siegel évoque clairement les Bulls comme une équipe à suivre dans le dossier Williamson.

« Il faut garder un œil attentif sur les Bulls, qui pourraient poursuivre Zion Williamson. J’ai entendu dire qu’il y avait un peu de bruit autour de Chicago, qui a observé New Orleans ces dernières semaines, et Zion serait le candidat idéal à faible coût pour une équipe comme les Bulls, qui disposent de nombreux contrats expirants. »

Sans confirmer de discussions avancées, l’insider souligne un contexte contractuel qui pourrait rendre l’opération envisageable pour une franchise en quête d’un nouveau visage.

Un profil à risque, mais au potentiel intact

Zion Williamson reste l’un des talents les plus explosifs de la ligue lorsqu’il est disponible. Cette saison, il a disputé 23 matches avec les Pelicans, pour des moyennes de 22,4 points, 5,9 rebonds et 3,4 passes décisives.

Sous contrat à hauteur d’environ 39,4 millions de dollars cette saison, l’ancien premier choix de la draft est engagé avec New Orleans jusqu’à la saison 2027-2028. Un engagement financier conséquent, qui explique pourquoi les équipes intéressées évaluent autant le potentiel sportif que les risques liés à sa durabilité.

Une hypothèse encore prudente

À ce stade, rien n’indique qu’un échange soit imminent. Mais le simple fait que Chicago soit cité parmi les équipes attentives à la situation de Zion Williamson confirme que son avenir à New Orleans pourrait être scruté de près dans les mois à venir, surtout si les Pelicans devaient revoir leurs priorités.

Pour les Bulls, il s’agirait d’un pari mesuré : miser sur un gros talent, à un moment où sa valeur pourrait être plus accessible que par le passé.

