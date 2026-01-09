Ces 5 trades qui peuvent nous faire kiffer en remuant la NBA

Disclaimer : ces propositions de transfert ne sont pas forcément aussi réalistes que d’autres (et encore…) qui ont pu être postées sur BasketSession ces dernières années. Elles respectent néanmoins l’équilibre des salaires échangés à chaque fois. Parce que la trade deadline, c’est aussi le moment propice pour s’amuser en imaginant des échanges qui ne font pas toujours complètement sens pour tout le monde.

Le trade pour offrir un scoreur au Orlando Magic

Orlando reçoit : Cam Thomas

Brooklyn reçoit : Jett Howard, deux futurs seconds tours de draft

Avant que chacun hurle au loup en se demandant pourquoi un attaquant aussi talentueux que Cam Thomas se retrouve échangé contre si peu, rappelons que le joueur de 24 ans sera free agent sans aucune restriction en juillet prochain puisqu’il a signé sa Qualifying Offer avant le coup d’envoi de la saison. Ses représentants ne se sont jamais mis d’accord avec les Nets au sujet d’une prolongation de contrat et il devrait donc, sauf grand retournement de situation, quitter Brooklyn en étant libre.

Dans ce cas précis, un jeune ailier au profil NBA et deux seconds tours de draft constituent déjà une belle opération pour la franchise new-yorkaise, qui s’apprête probablement à tanker totalement les dernières semaines post-deadline.

Restons d’abord sur Orlando. Malgré des résultats irréguliers, le Magic est en course pour terminer dans le top-6 de la Conférence Est et pourrait même avoir l’avantage du terrain au premier tour des playoffs si les Floridiens parvenaient à finir fort la saison. Les lacunes de cette équipe sont identifiées depuis longtemps : un manque criant d’adresse et une difficulté à créer du jeu. S’il ne fait pas forcément jouer les autres (lol), Cam Thomas reste un expert pour aller chercher lui-même ses points.

Orlando aura besoin de ça, encore plus si Anthony Black est bombardé titulaire à plein temps, que ce soit pour palier une blessure ou pour changer la physionomie du cinq majeur. Thomas a déjà souvent été présenté comme un sixième homme intéressant, dans la veine des Lou Williams et compagnie, pour des franchises qui visent les playoffs. Parce qu’il excelle au scoring sans être assez fort, ou trop unidimensionnel, pour commander tous les ballons. Il apporterait des points en sortie de banc, du sang-froid dans les moments chauds et capacité à mettre dedans de loin (41% à trois-points en catch and shoot). C’est un joueur qui marquait 22 points de moyenne en 2023, 24 en 2024 et encore 20 cette saison. Sans avoir nécessairement de grosses minutes.

Jett Howard ne s’est pas imposé en NBA jusqu’à présent mais il avait tout de même été retenu en 11eme position par Orlando le soir de la draft 2023. C’est un jeune homme de 22 ans qui peut être lancé dans le grand laboratoire que représente Brooklyn. Un ailier longiligne, bon shooteur, ça peut toujours séduire. Les Nets auront plus d’opportunités de de développer. Peut-être qu’il ne donnera rien. Mais c’est un pari qui se tente et le club va sans doute en prendre un paquet des comme ça. D’où aussi l’intérêt d’accumuler les assets et les picks, même au second tour.

Le trade pour donner une chance aux Boston Celtics

Boston reçoit : Nikola Vucevic, Ayo Dosunmu

Chicago reçoit : Anferne Simons, Xavier Tillman

Mais qui aurait parié sur les Celtics troisièmes de la Conférence Est, à la lutte pour la deuxième place, à l’approche de la mi-saison après la blessure de Jayson Tatum et le grand dégraissage estival ? Bon, un certain Antoine Pimmel (qu’il est fort ce journaliste) avait averti que la franchise du Massachusetts serait compétitive et irait directement en playoffs sans passer par le play-in mais ça, c’est une autre histoire. (Vous connaissez beaucoup de journalistes qui parlent d’eux-mêmes à la troisième personne en s’auto-congratulant ?). Même lui n’imaginait pas ça cela dit (hyper désagréable le type).

Plus sérieusement, Boston fait aujourd’hui figure d’outsider très crédible à l’Est avec un groupe centré sur Jaylen Brown, d’excellents joueurs de complément, une philosophie de jeu claire et l’un des meilleurs coachs du circuit en la personne de Joe Mazzulla. Imaginez maintenant si Jayson Tatum revenait dès cette saison… Pas sûr que ce soit la meilleure idée. Mais avec ou sans lui, les Celtics ont peut-être une carte à jouer en montant un trade.

L’avantage de cet échange de contrats expirants avec Chicago c’est qu’il ne s’écarte pas de l’objectif prioritaire du club cette saison : assainir les finances ! Boston peut, au-delà de ce move, se débarrasser d’un joueur de plus dans un autre transfert pour repasser sous le premier apron, voire sous le seuil de la Luxury Tax. Tout en restant compétitifs.

Surtout si Nikola Vucevic et Ayo Dosunmu débarquent en ville. L’équipe manque d’un pivot titulaire confirmé, Neemias Queta étant tout de même un potentiel back-up très intéressant. Vucevic ne va pas régler les problèmes défensifs des Celtics mais c’est un solide rebondeur, un intérieur très technique capable de donner de l’alternance au jeu et même un bon shooteur extérieur, ce qui est toujours le bienvenu à Boston. Le Monténégrin convertit encore 39% de ses tentatives derrière l’arc cette saison, sur un volume conséquent pour son poste (près de 5 tentatives). Il est passé 5 fois au-dessus de la barre des 38% derrière l’arc sur les 8 derniers exercices. C’est devenu un spécialiste en la matière.

En ce sens, il prendrait la relève de Kristaps Porzingis dans cet aspect précis du jeu. Sauf qu’il est bien plus fiable physiquement que le Letton transféré aux Atlanta Hawks lors de la dernière intersaison. La perte de Simons est problématique même l’ancien joueur des Blazers manque de régularité depuis le début de la saison et Dosunmu, même en étant moins fort, est capable de contribuer au scoring en sortie de banc. Il tourne à presque 15 points et 44% à trois-points en 2025-2026. Boston gagnerait en profondeur et en talent pour tenter un run en playoffs.

Pour Chicago, l’idée est d’avoir accès à Anfernee Simons pendant plusieurs mois avant sa Free Agency. Dans l’optique justement de lui donner le contrat qu’il ne pourra peut-être pas chercher ailleurs. Scoreur star à Portland, sixième homme à Boston, il peut redevenir un joueur majeur aux Bulls. Et la franchise de l’Illinois en a bien besoin, surtout avec le départ potentiel de Coby White. Un backcourt constitué par Josh Giddey et Simons aurait de la tronche. Une bonne base pour la suite.

Libérez Jonathan Kuminga !

Golden State reçoit : Kentavious Caldwell-Pope, Scotty Pippen Jr, second tour de draft via le Jazz

Memphis reçoit : Jonathan Kuminga

Utah reçoit : Trayce Jackson Davis, du cash

Tout le monde attend le trade de Jonathan Kuminga, qui sera éligible à un transfert à partir du 15 janvier prochain. Le Congolais est une nouvelle fois sorti de la rotation de Steve Kerr malgré deux premières semaines très intéressante. Et là, c’était la goutte de trop. Vu le passif de plus en plus grand entre le coach et son jeune joueur, on peut penser que ce dernier ne demande qu’une chose : se barrer. Et les équipes intéressées sont un peu plus nombreuses que l’été dernier, quand il pouvait signer un contrat en tant qu’agent libre protégé.

Les Grizzlies ont peut-être un coup à tenter pour se trouver un ailier athlétique et dynamique susceptible de coller à leur effectif. C’est un pari pas cher puisque Kentavious Caldwell-Pope n’a pas grand intérêt dans une formation en transition et Scotty Pippen Jr, qui a montré de très belles choses l’an dernier, est complètement sorti de la rotation de Tuomas Iisalo. Kuminga a sans doute du talent et il en a encore sous la pédale. Il lui manque la bonne opportunité. Memphis serait une destination intéressante pour lui. Si vraiment ça ne marche pas, les dirigeants n’activent pas son option et tournent la page sans avoir perdu beaucoup d’atouts.

Pour les Warriors, ce n’est clairement pas le trade qui va révolutionner leurs chances de bien figurer à l’Ouest. Mais est-ce qu’il existe même, ce fameux transfert hypothétique ? Avec les contrats à plus de 50 millions de Stephen Curry et Jimmy Butler ainsi que la volonté (compréhensible) de l’organisation de garder Draymond Green jusqu’au bout, les Californiens peuvent difficilement ajouter Anthony Davis ou Michael Porter Jr. Trey Murphy est une option mais au prix fort. Le front office va-t-il céder deux ou trois futurs tours de draft alors que Curry approche de la retraite ? Tout ça pour gagner quoi ? Une série en plus ? Ils ne sont pas à une série des finales NBA.

Ils n’y sont plus. Kerr a été brutalement honnête en parlant de « dynastie sur le déclin. » Les Dubs ont des atouts pour rester compétitifs et pour faire du bruit en playoffs. Mais pas pour gagner. Pas avec un Jimmy Butler moins tranchant. KCP, c’est un vétéran de qualité qui peut aider. Pippen Jr, c’est solide. Puis c’est drôle de mettre les fils de Scottie Pippen et Gary Payton ensemble.

Les Warriors ne céderaient aucun choix au premier tour et en récupéreraient même un au second en laissant le Jazz essayer de relancer Trayce Jackson-Davis (encore un « fils de »). Les dirigeants vont forcément garder un œil sur l’avenir de la franchise post-Curry. Ce trade peut à la fois aider Golden State à bien finir la saison tout en ne mettant pas en péril le futur du club.

Le trade d’un fan des Lakers

Los Angeles reçoit : Trey Murphy, Jordan Hawkins

New Orleans reçoit : Rui Hachimura, Gabe Vincent, premier tour de draft 2026, premier tour de draft 2028, second tour 2032

Il existe une version où les Pelicans gardent Hawkins mais envoient plutôt Kevon Looney tout en récupérant Dalton Knecht en plus des assets déjà mentionnés. Ce transfert, c’est surtout pour faire fantasmer un peu les nombreux fans des Lakers, bien que je n’en fasse pas partie. Parce que Trey Murphy est sans doute le meilleur ailier « 3 and D » potentiellement disponible sur le marché. Il est jeune, son contrat est abordable et c’est un complément parfait pour Luka Doncic et Austin Reaves dans le futur. Il n’y aurait plus qu’à trouver un autre ailier et un pivot protecteur de cercle pour jouer le titre dans un an ou deux.

Hawkins est aussi théoriquement une belle pioche. C’est un excellent shooteur. Bref, c’est vraiment un excellent move pour des Angelenos qui se séparent d’un Hachimura pas toujours à sa place et d’un Gabe Vincent en fin de contrat. Ça peut vraiment valoir le coup de céder deux picks sachant que les Lakers en ont d’autres en stock et en auront encore une fois la draft 2026 passée.

New Orleans miserait sur un crash de Doncic, comme Nico Harrison, pour que le pick 2028 soit plus intéressant qu’il n’en a l’air. Les Pelicans récupéreront potentiellement d’autres assets en se séparant de Rui Hachimura plus tard mais le Japonais, qui a des qualités certaines, est un complément intéressant de Derik Queen et Jeremiah Fears sur une courte période.

Le recrutement d’un ailier aux Lakers s’annonce plus compliqué que prévu

Le trade jeu vidéo de Michael Porter Jr

Cleveland reçoit : Michael Porter Jr, Day’Ron Sharpe

Milwaukee reçoit : De’Andre Hunter, second tour 2026 des Cavaliers

Brooklyn reçoit : Jarrett Allen, Kyle Kuzma, Taurean Prince, premier tour 2026 des Cavaliers (moins bien placé entre Cleveland, Atlanta et Utah), premier tour 2028 des Cavaliers

Là ça part dans tous les sens. Essayons de résumer plus simplement.

Cleveland change Jarrett Allen et De’Andre Hunter par Michael Porter Jr et Day’Ron Sharpe en cédant deux premier et un second tours de draft. Milwaukee récupère Hunter et un choix au deuxième round en cédant Kyle Kuzma et Taurean Prince tandis que Brooklyn lâche son meilleur scoreur actuel et Sharpe pour faire revenir Allen tout en prenant les contrats de Prince et Kuzma mais surtout en mettant la main sur deux choix au premier tour.

Ça peut paraître cher payé pour les Cavaliers. Mais ce deal, le moins crédible de tous ceux proposés, s’effectue uniquement si la franchise de l’Ohio acte dès maintenant que sa formule actuelle ne marche pas. C’est le premier transfert en attendant éventuellement celui de Darius Garland (peut-être cette fois en récupérant des tours de draft) par la suite. Les dirigeants vont peut-être penser que le groupe actuel est encore qualifié pour aller loin en playoffs et ça ne serait pas du tout honteux de le penser.

Mais si jamais ils veulent un changement, MPJ est le poste trois idéal – long, rebondeur, excellent shooteur – pour former une équipe hyper offensive avec Donovan Mitchell, Max Strus, un Evan Mobley décalé en pivot et Garland. En attendant un éventuel équilibrage de plus l’été suivant autour de Garland. Parce que dans l’esprit, une base Mitchell, Porter et Mobley, c’est très intéressant.

Dans l’état, Cleveland ne serait peut-être plus assez fort en défense pour atteindre les finales de Conférence… mais proposerait un spectacle offensif assez impressionnant. Bref, le deal n’est sans doute pas parfait. Tout dépend de la vision que chacun a de Porter Jr. Sharpe est un pivot méconnu mais parfait pour sortir du banc et apporter des points et du rebond. Il peut aider tout en touchant nettement moins qu’Allen.

Les Bucks ont peut-être gagné six mois de plus avec la déclaration récente de Giannis Antetokounmpo. Ce dernier assure qu’il ne demandera jamais son trade. Alors pourquoi sacrifier les derniers tours de draft pour absolument rendre l’équipe meilleure ? Hunter est un joueur plus intéressant que Kuzma sur le même poste. Milwaukee gagnerait en profondeur malgré la perte de deux joueurs et mettrait la main sur un petit asset de draft jamais inutile. Ça reporterait le grand chambardement à l’intersaison, avec là l’objectif de construire l’effectif le plus compétitif possible pour 2027. Tout en sachant que la franchise va payer Damian Lillard dans le vent pendant encore quelques années.

Brooklyn est dans une logique de vente en attendant sa reconstruction. Les picks sont les bienvenus. Deux, c’est le prix probable pour MPJ (ou un). Sachant que là, les Nets mettent la main sur Allen. Le pivot All-Star s’est fait connaître au sein de la franchise et il est encore jeune et productif. 27 ans et encore 14 points par match. Il peut redorer son blason, faire remonter sa valeur et être échangé à son tour pour un ou deux tours de draft. Kyle Kuzma vaut sans doute deux seconds rounds et un joueur qui en rapportera par la suite un de plus. Au total, les Nets pourraient mettre la main sur 5 ou 6 éléments de draft juste pour MPJ et Sharpe.