La France impressionne face à la Grèce et reste invaincue

L'équipe de France a dominé la Grèce pour son dernier match de préparation avant le début de l'Eurobasket 2025. A Athènes, les joueurs de Frédéric Fauthoux ont signé une grosse deuxième mi-temps où ils ont largement dominé Giannis Antetokounmpo et ses partenaires pour finalement s'imposer (92-77). C'est la cinquième victoire en autant de matches pour les Bleus dans cette campagne de préparation. On espère qu'il en ira de même dans quelques jours !

Sur le parquet, les joueurs les plus en vue, on peut noter Théo Maledon (16 pts, 5 asts), Zaccharie Risacher (14 pts), Isaia Cordinier ou Sylvain Francisco, qui ont tous apporté l'étincelle à des moments différents, notamment dans le superbe run du 3e quart-temps.

Varier les "plaisirs" en défense sur Giannis a été plutôt payant et on a eu l'impression de voir les Grecs se liquéfier et être sans ressources après le repos.

Le prochain match des Bleus sera contre la Belgique lors de l'Eurobasket, jeudi.