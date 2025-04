Dans le sillage d'un Nikola Jokic monstrueux (36 pts, 21 rbds et 8 pds), les Denver Nuggets étaient partis pour s'imposer tranquillement dans le Game 4 face aux Los Angeles Clippers. Et c'est pourtant Aaron Gordon qui les a sauvés du drame.

Mais alors qu'ils menaient de 22 points au début du 4e, ils ont commencé à bégayer face à l'activité défensive des Clippers. Dans le même temps, James Harden et surtout Kawhi Leonard et Norman Powell prenaient le contrôle de la fin de match offensivement.

Après une faut offensive plus que douteuse de Jokic, les Clippers passaient même devant. Le Serbe se vengeait en plantant un lancer et un panier après une masterclass de footwork. Mais sur une claquette, Ivica Zubac permettait aux Clippers de revenir à égalité à 8 secondes de la fin.

Et là... et là s'est produit une des conclusions les plus folles jamais vues. Le genre d'action qu'on pourrait décrire, mais pour laquelle les images valent mieux que mille mots :

Jamais vu ça, Aaron Gordon a planté le buzzer beater peut-être le plus fou de l’histoire 😱😱😱 pic.twitter.com/Lo4gZ3I2N6 — REVERSE (@REVERSEMAGAZINE) April 27, 2025

Après quelques minutes pour checker la vidéo, les arbitres ont finalement vu que la balle est entrée un milliardième de seconde avant le buzzer. Une soirée totalement folle qui a donc vu une incroyable remontée et une conclusion complètement dingue.

Surtout, ce match et ce panier incroyable relancent les Denver Nuggets. Après la grosse déroute du match 3, s'ils avaient perdu après avoir dilapidé une avance de 22 points, le coup sur la tête aurait été terrible. Denver peut remercier Aaron Gordon d'avoir récupéré ce shoot raté de Nikola Jokic...