Profitons, profitons bien de ces beaux moments de playoffs que nous offrent encore les Los Angeles Lakers, les Denver Nuggets, les Boston Celtics et le Miami Heat. Parce que dans quelques semaines, les finales seront terminées, le champion sacré et la NBA pliera boutique pour un bon moment. Bien sûr, il y aura la Free Agency et la Draft à se mettre sous la dent. Mais ensuite, de très longues semaines sans basket. Peut-être même de très longs mois. Adam Silver, interviewé par CNN hier, confirmait ce que craignaient les fans :

« Ma meilleure supposition c’est que l’on ne jouera pas avant 2021 », avouait le commissionnaire. « Le but reste de faire une saison complète. »

Ce qui signifie donc un retour en janvier au mieux. Sachant que les mois de février et même de mars ont souvent été annoncés ces derniers jours. Oh que ça va être long. Ça va même faire un peu plus de 9 mois – voire un an – sans jouer pour les huit franchises NBA non invitées dans la bulle. Une catastrophe pour ces équipes.

Les 8 équipes non conviées dans la bulle abandonnées par la NBA ?

La NBA est déterminée à reprendre dans des conditions presque normales. A savoir surtout des fans dans les salles. Histoire d’assurer un flow de revenus. Mais pour ça, il faut attendre. Un vaccin contre le coronavirus. Ou un traitement. En repoussant la date au maximum, la ligue et ses dirigeants espèrent une avancée de la science dans le domaine.