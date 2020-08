Les 8 équipes non conviées dans la bulle abandonnées par la NBA ?

La NBA a repris avec 22 équipes sur le campus de Disney World à Orlando. Et tout le monde semble avoir oublié l’existence même des 8 autres franchises du championnat, baptisées « Delete Eight ». Il se murmurait qu’une deuxième « bulle » serait ouverte, à Las Vegas ou Chicago, pour permettre aux autres formations de s’entraîner et de s’affronter dans des matches amicaux. Histoire de garder le rythme. Mais les Atlanta Hawks, Charlotte Hornets, Detroit Pistons, Minnesota Timberwolves, Golden State Warriors, Cleveland Cavaliers, New York Knicks et Chicago Bulls attendent toujours.

« Il ne se passe rien. C’est une honte. Ces huit équipes ont été abandonnées », se plaint un GM resté anonyme.

Avec la situation sanitaire qui reste très instable aux Etats-Unis (et partout dans le monde), ouvrir une deuxième bulle paraissait de toute façon compliquée. Surtout que la NBA a déjà du pain sur la planche pour s’assurer que la fin de saison se déroule sans accroc à Orlando.

Mais il est clair que les 8 équipes laissées pour compte sont désavantagées. Surtout que ce sont essentiellement des groupes jeunes qui ont besoin de jouer pour progresser et engranger de l’expérience. Elles partiraient de suite avec un handicap en cas de reprise sans aucun rythme en décembre prochain.