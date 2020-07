Alex Caruso, pièce vitale pour jouer le titre pour les Lakers selon Vogel

Alex Caruso est le chouchou de beaucoup de fans des Los Angeles Lakers et d’amateurs de NBA. Certains vont même jusqu’à le surnommer affectueusement le GOAT. Mais loin du concept de « chouchou pas bon » cher à l’Afterfoot, il est aussi et surtout un excellent basketteur.

D’ailleurs, au sein même des Lakers, ses équipiers sont fans. Danny Green l’appelle lui aussi le GOAT, tout comme LeBron James qui le surnomme également ainsi.

LeBron James encense Alex Caruso

Son coach Frank Vogel n'est pas en reste et apprécie beaucoup son joueur. En l’absence de Rajon Rondo, qui ne reviendra que tard dans la saison, et Avery Bradley qui ne prendra pas part à la fin de la saison, il sait qu’il peut compter sur lui. Ses 17 pts, 5 rbds, 6 pds et 3 steals hier soir, lors d’un match démarré comme meneur, ont prouvé qu’il pouvait compenser les absences dans le backcourt.

Après la rencontre, Vogel était clair. Alex Caruso sera un élément majeur dans la quête du titre pour les Los Angeles Lakers.

« Alex est une pièce vitale pour nos aspirations de titre », a expliqué Frank Vogel. « C’est la manière la plus simple de le dire. Il est tellement complet et il excelle dans tant de domaines différents qu’il est une sorte de couteau suisse. Il s'est révélé être indispensable dans ce que l'on essaye d’accomplir. (…) Il peut mener le jeu et de tout évidence il peut jouer par lui-même. Il est tout simplement quelqu’un en qui j’ai confiance quand il a le ballon dans les mains. »

Alex Caruso n’a pas l’expérience de Rajon Rondo. Il n’a pas non plus les qualités défensives d’Avery Bradley. Mais il a montré suffisamment à Frank Vogel et au coaching staff des Los Angeles Lakers pour qu’ils puissent continuer à croire en leur chance de titre en l’absence d’un titulaire du backcourt et d’un meneur à plus de 20 minutes par match.

Pas mal pour un gars à 5,4 pts que certains voient plus comme un phénomène de foire à cause de la hype qu’il a.