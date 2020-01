Le cinq virtuel de la Conférence Ouest fait toujours franchement peur, après le deuxième pointage des votes pour le All-Star Game 2020. La ligue a fait ce checkpoint jeudi soir, annonçant que LeBron James avait au passage pris la tête au général devant Luka Doncic et Giannis Antetokounmpo.

A l'Ouest, on a donc pour le moment James Harden, Luka Doncic, Kawhi Leonard, LeBron James et Anthony Davis. A l'Est, les cinq heureux élus seraient, si les votes en restaient là : Trae Young, Kyrie Irving, Giannis Antetokounmpo, Pascal Siakam et Joel Embiid.

Rappelons que les deux capitaines (les deux avec le plus de votes dans leur conférence), choisiront ensuite leur équipe lors d'une Draft, indifféremment des conférences.

Chez les guards, à l'Est, ça se joue dans un mouchoir de poche entre Trae Young, Kyrie Irving et Kemba Walker, ce dernier étant pour le moment évincé.

Tack Fall (6e intérieur à l'Est) et Alex Caruso (6e arrière à l'Ouest) continuent d'être d'improbables chouchous du public dans leurs conférences respectives, mais le Celtic et le Laker auront du mal à passer le cut malgré l'élan populaire.

2e point sur les votes pour le All-Star Game 2020. A l'Ouest, LeBron vire en tête des votes. Les cinq titulaires virtuels : Harden-Doncic-James-Leonard-Davis. Flippant. pic.twitter.com/gaWPfFd6ol — REVERSE (@REVERSEMAGAZINE) January 9, 2020