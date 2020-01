La deadline des transferts approche (le 6 février) et les rumeurs NBA vont donc s’intensifier dans les jours qui viennent. Sans que l’on sache réellement discerner le vrai du faux. Rien ne garanti par exemple qu’Andre Drummond, dont le nom est cité du côté des New York Knicks, ne finisse vraiment la saison du côté de Manhattan. Mais selon Ian Begley, le contact établi entre la franchise de la grosse pomme et les Detroit Pistons était assez sérieux.

« On m’a averti que les discussions entre les Pistons et les Knicks n’étaient pas juste un premier contact informatif », note le journaliste.

Are the Knicks seriously pursuing Andre Drummond? Our own @IanBegley has more on the team inquiring about the Pistons' center pic.twitter.com/picu3MLw2h

— Knicks Videos (@sny_knicks) January 11, 2020