La première d’Andre Drummond avec Cleveland ne restera sans doute pas un bon souvenir pour le pivot All-Star. En revanche, elle restera gravée dans les livres de record. En effet, c’est la pire défaite à domicile de l’Histoire de la franchise de l’Ohio. Les Clippers ont piétiné les Cavaliers, 133 à 92. 41 points d’écart. Mais ‘Dre’ sait bien que l’essentiel est ailleurs. C’est le message qu’il a essayé de délivrer à ses nouveaux coéquipiers.

« On ne regarde pas le score. C’est le premier truc que j’ai dit en arrivant dans le vestiaire. Je m’en fiche du score, je m’en fiche de notre bilan. Tout ce qui compte c’est, avons-nous progressé aujourd’hui ? Mon but c’est de pousser ces gars-là et de rester positifs, continuer à travailler dur et à ne pas abandonner », confie l’intérieur de 26 ans.

Vu d’où ils partent, les Cavaliers auront du mal à faire pire. Mais c’est bien qu’Andre Drummond essaye de se comporter en leader vocal. Il a d’ailleurs aussi compilé 19 points et 14 rebonds pour sa première.