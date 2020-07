Anthony Davis forfait pour le premier match de la reprise ?

Et si le premier choc de la reprise NBA se disputait sans l'un de ses acteurs majeurs ? Pour le retour de la compétition le 30 juillet, la Ligue a programmé un alléchant Los Angeles Lakers - Los Angeles Clippers. Mais malheureusement pour le spectacle, les Clippers vont se présenter diminués avec les absences de Lou Williams, placé en quarantaine, et de Montrezl Harrell, qui a dû quitter la bulle. Et dans le même temps, les Lakers pourraient évoluer sans Anthony Davis ! En effet, lors du match d'entraînement des Angelenos contre l'Orlando Magic, l'intérieur a été touché à l’œil. Rien de bien grave, juste un doigt mal placé de la part de Michael Carter-Williams.

"Il se trouve en 'day-to-day'. Il ressent un certain inconfort au niveau de son œil donc il pourrait potentiellement ne pas jouer. Mais nous avons toujours l'espoir de pouvoir compter sur lui. Nous allons voir comment les choses vont évoluer. Nous allons continuer de la surveiller", a confié Frank Vogel pour ESPN.

Anthony Davis : les Lakers pourront re-signer leur star, ce n’est pas le cas de tout le monde

Les Lakers ne prendront pas le moindre risque avec Anthony Davis. Pour cette fin de saison régulière (8 matches), la franchise californienne aura un seul objectif : retrouver du rythme. Car avec 5 victoires d'avance sur les Clippers, 2èmes, LeBron James et ses coéquipiers sont quasiment assurés de terminer au sommet de l'Ouest.