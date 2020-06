Si certains en doutaient encore, Zion Williamson est aussi un produit marketing très exposé par la NBA. La preuve, pour la reprise des compétitions le 30 juillet prochain à Disney (Orlando), les New Orleans Pelicans défieront le Utah Jazz. Il se murmurait que la Ligue avait adopté ce format à 22 équipes pour "surfer" sur la hype concernant le jeune prodige et cette programmation démontre effectivement qu'elle mise sur lui pour faire de l'audience. Et pour le symbole, voir le Jazz dès le premier match alors que Rudy Gobert avait été le premier joueur testé positif au coronavirus est également fort. Dans la foulée de cette première rencontre, on aura le droit à un choc : Los Angeles Lakers - Los Angeles Clippers ! Les deux premières équipes de l'Ouest vont immédiatement s'affronter pour donner le ton de cette reprise. LeBron James et Kawhi Leonard seront donc en tenue dès le premier jour.

Et il s'agit des deux seuls matches programmés sur cette journée. Une manière pour la NBA de miser sur la qualité et non la quantité pour sa reprise. Ensuite, les rencontres vont s'enchaîner sur 15 jours afin de définir les formations qualifiées pour les Playoffs. Le 31 juillet, on sera notamment attentif au duel entre les Memphis Grizzlies et les Portland Trail Blazers. Une opposition qui s'annonce décisive dans la course à la 8ème place à l'Ouest. Avec 8 matches à disputer par franchise en 16 jours, le rythme sera logiquement effréné avec de grosses affiches (les moins bonnes équipes étant restées à la maison) et aussi un back-to-back par formation. On a hâte d'y être pour voir Zion Williamson, LeBron James et Kawhi Leonard en action !