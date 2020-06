« Zion Williamson va vraiment choquer les gens » selon un membre des Pelicans

Avant la reprise de la NBA fin juillet, le jeune talent des New Orleans Pelicans Zion Williamson afficherait une forme physique impressionnante.

Quel impact aura l'interruption de la NBA pendant 5 mois sur le niveau des joueurs ? Interrompu en mars dernier en raison de l'épidémie du coronavirus, l'exercice 2019-2020 va reprendre fin juillet dans une bulle à Disney. Et certains observateurs craignent pour le niveau de jeu global et pour la santé des joueurs.

Mais on le sait, pendant cette pause, quelques joueurs n'ont pas chômé. On sait par exemple que LeBron James a bossé, sans s'arrêter, avec ses coéquipiers des Los Angeles Lakers. Mais il n'a pas été le seul. Ainsi, chez les New Orleans Pelicans, Zion Williamson a bien profité de cette interruption.

Forfait en début de saison à cause d'un problème au genou, le prodige a disputé 19 matches en NBA avant la suspension de la compétition. Le temps de réaliser des débuts prometteurs. Mais sans surprise, le gamin de 19 ans n'était pas dans sa meilleure forme. Et visiblement, c'est le cas désormais...

"Zion s'est vraiment montré très investi pour prendre soin de lui même durant cette interruption. Il se trouve dans une bonne forme physiquement et mentalement", a assuré le vice-président des Pelicans David Griffin pour ESPN.

"Il va vraiment choquer les gens", a même annoncé un membre des Pelicans.

C'est simple, pendant que certains joueurs se sont arrêtés, Zion Williamson n'a jamais quitté les parquets. Grâce à sa blessure, il a profité d'une autorisation de la part de la Ligue pour continuer à bosser au centre d'entraînement. Avec la course aux Playoffs à l'Ouest (les Pelicans sont 10èmes) et les rumeurs au sujet de sa forme, le #1 pick de la Draft 2019 sera en tout cas l'une des attractions principales de cette reprise à Disney.