Les Clippers perdent provisoirement l’un de leurs piliers

Candidat au titre de meilleur sixième homme de le saison, Montrezll Harrell a dû quitter la bulle et donc les Clippers pour une urgence familiale

Pour sa reprise, la NBA a donc opté pour ce format de bulle à Disney World. Avec ses avantages mais aussi ses contraintes. Ainsi pour pouvoir faire un aller-retour entre Orlando et une autre destination (donc quitter la bulle), il va falloir suivre un protocole très strict. Et donc assez contraignant, d'autant plus avec la situation sanitaire catastrophique des Etats-Unis. Des tests, une quarantaine de plusieurs jours avant de pouvoir retrouver ses coéquipiers. C'est principalement ce qui attend Montrezl Harrell dans les prochains jours, voir semaines. Le sixième homme des Los Angeles Clippers a dû se rendre au chevet de sa famille pour gérer une urgence. Tout comme Zion Williamson, parti d'Orlando ces derniers jours.

Les Bucks aussi doivent se passer d'un cadre dans la bulle

ESPN confirme tout de même que Montrezl Harrell va bien revenir pour aider les Clippers à conquérir le titre. Ratera-t-il quelques les matches d'entraînement ou même quelques rencontres de saison régulière ? Ce n'est pas impossible. Pour Doc Rivers, c'est quoi qu'il arrive un coup dur puisque son équipe commence à être à court de joueurs. Si JaMaychal Green est sorti de la quarantaine, Ivica Zubac, Landry Shamet et Marcus Morris y sont toujours. Pour rappel, les Clippers avaient dû stopper leurs entraînements juste avant de partir pour la Floride en raison de joueurs testés positifs au Covid-19. En revanche, les leaders Kawhi Leonard et Paul George sont eux bien présents. Et entendent faire des dégâts pour cette fin de saison unique.