La requête d’Anthony Davis qui a tout changé pour les Lakers

Jimmy Butler était en promenade dans le Game 3. Tout autour de la raquette des Los Angeles Lakers. Avec, à l’arrivée, 40 points de l’arrière All-Star du Miami Heat pour une victoire (115-104) héroïque des Floridiens. Alors Anthony Davis s’est mis en tête de s’occuper personnellement du directeur général de « Big Face Coffee ». Il a demandé à ses coaches de s’en charger dans le Game 4. Et tout a changé.

« Je voulais mettre beaucoup plus d’énergie en défense. J’essayais d’être vraiment concentré sur lui. Lors du dernier match, il a juste pris le contrôle et dicté son rythme des deux côtés du terrain. On voulait changer un peu notre défense sur lui. Le pousser à prendre des tirs contestés ou se frotter à notre taille sous le panier. Lui rendre la vie difficile », confie AD.