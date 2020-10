Le tacle malin de LeBron James aux médias en encensant Anthony Davis

Anthony Davis a marqué 22 points hier soir, avec notamment un panier à trois-points crucial dans les dernières secondes de ce Game 4 des finales NBA. Mais c’est en défense que l’intérieur All-Star a eu le plus d’impact. Sa présence et son activité ont vraiment été très précieuses pour les Los Angeles Lakers, vainqueur du Miami Heat (102-96) et désormais plus qu’à une victoire du sacre. AD a notamment pris des rebonds importants, parfois en donnant de sa personne, mais il a aussi bloqué des tirs. Dont l’ultime tentative de Jimmy Butler. Une performance de mammouth que voulait souligner LeBron James.

LeBron James on Anthony Davis tonight: "That’s why he’s the Defensive Player of the Year.” Of course, AD was voted 2nd in DPOY voting (Giannis), but LeBron, Vogel, etc. felt he was the best player on that end. — Mike Trudell (@LakersReporter) October 7, 2020

« C’est pour ça qu’il est le DPOY », notait le King.

La remarque de LeBron James est subtile parce que… Anthony Davis n’est évidemment pas le DPOY. C’est Giannis Antetokounmpo qui a été récompensé par les journalistes cette saison. Une manière de dire que les médias se sont plantés et qu’ils auraient dû nommer le monosourcil le plus brillant de la planète. AD – qui s’est aussi coltiné Butler avec brio sur des switches cette nuit – avait terminé deuxième du vote. Ce que les Lakers ne comprenaient pas, Frank Vogel et LBJ en tête. Mais on rappelle quand même que c’est un trophée qui concerne la saison régulière, même si on peut aussi penser que Davis méritait d’être nommé quelle que soit la période de l’année retenue. Il se consolera sans doute avec une bague. C'est encore mieux.