Anthony Davis, les Lakers vont prendre toutes les précautions possibles

Mercredi dernier, Anthony Davis a été victime d'une vilaine chute face aux New York Knicks. Le temps d'un instant, les supporters des Los Angeles Lakers ont retenu leur souffle. Mais finalement, les premiers examens ont été rassurants. Malgré quelques douleurs, l'intérieur ne souffrait d'aucune fracture. Pour autant, la franchise californienne n'a pris aucun risque : il a été au repos sur les trois matches suivants. Un choix payant puisque les Lakers ont enchaîné trois succès et surtout AD a retrouvé de bonnes sensations. Face aux médias après l'entraînement, Davis a tenu un discours positif.

"Des douleurs ? Actuellement aucune. Parfois, ça tire un peu quand j'effectue certains mouvements. Mais je me rapproche d'un retour sur les parquets avec les gars. Sur les trois derniers matches, ils n'ont visiblement pas eu besoin de moi. Donc on prend un peu plus de temps avec ce souci", a reconnu Anthony Davis.

Même son de cloche du côté du coach Frank Vogel, qui se projette bien évidemment sur la suite de la saison.

"On est à LA, si je lui répond, ça va être sorti de son contexte. J'allais faire une blague, mais je ne vais pas le faire et dire que nous avons bien évidemment besoin de lui. Nous allons toujours être prudent avec tous nos joueurs et surtout penser sur le long terme par rapport aux blessures. Il faut revenir au bon moment et ne rien précipiter. Puis il a déjà montré qu'il était prêt à serrer les dents cette année", a apprécié Vogel.

Avec l'objectif de remporter le titre, les Lakers ont conscience qu'ils auront besoin de LeBron James et d'Anthony Davis à 100%. Il s'agit donc d'une mesure de précaution logique chez les Angelenos.