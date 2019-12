Anthony Davis dévoile le moment où il a décidé de quitter les Pelicans

Anthony Davis a obtenu ce qu'il voulait avec son trade aux Los Angeles Lakers l'été dernier. Officiellement, l'intérieur avait demandé aux New Orleans Pelicans d'être échangé à partir de fin janvier. Cependant, le jeune talent avait pris cette décision avant. Lors d'un entretien accordé à Yahoo Sports, Davis a ainsi confié qu'il avait choisi de partir vers la période de Noël en 2018. Les Pelicans n'avaient pas été conviés pour le "Christmas Day" et les résultats n'étaient pas à la hauteur de ses attentes.

"Les victoires ne venaient toujours pas, et j'avais le sentiment que nous n'allions pas faire les Playoffs. Tout les gens autour de moi savent que je veux gagner. Et je n'avais pas l'impression que nous étions en mesure de le faire. Je veux être en position de gagner. Nous avions eu un bon début, 4-0. Puis des gars se sont blessés, les choses ont dérapé. Mais je voulais toujours être le leader. Cependant, on n'a pas beaucoup de temps dans cette Ligue. Tout va très vite. Donc, je me devais d'être dans une position où je pouvais gagner avant la fin de ma carrière. Et j'espère pouvoir gagner plusieurs titres avec de belles saisons. J'avais ça en tête à ce moment-là. Je ne me souviens plus de notre bilan, mais je pensais qu'il était temps de dire à l'organisation ce que j'avais en tête", a raconté Anthony Davis.

On peut comprendre les explications d'AD. A 26 ans, il voulait éviter de gâcher ses plus belles années dans une équipe qui avait du mal à construire autour de lui. Par contre, faut-il vraiment le croire concernant le timing de cette décision ? On a un petit doute. Anthony Davis a engagé Rich Paul en septembre 2018... et avait sûrement une idée derrière la tête avec s'associant avec lui.